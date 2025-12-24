‘मैं CBI चीफ बोल रहा हूं…’ एक फोन और 19 लाख गायब

MP News: साइबर ठगों ने खुद को सीबीआइ चीफ बताकर एक बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामले में फंसाने की धमकी दी और उनसे करीब 19 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने बुजुर्ग को जज के सामने पेश करने और 24 घंटे के भीतर संपत्ति की जांच कराने का डर दिखाया। घबराए बुजुर्ग ने बताए गए खातों में रकम ट्रांसफर कर दी। बाद-में ठगी का अहसास होने पर उन्होंने ऑनलाइन एफआइआर दर्ज कराई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
ये घटना कहीं और नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के खंडवा शहर के सर्वोदय कॉलोनी में रहने वाले पेंशनर कैलाश शर्मा के साथ हुई है। उन्हें 17 दिसंबर को मोबाइल पर एक फोन आया, जिसमें फोन करने वाले ने खुद को सीबीआई चीफ बताते हुए कहा कि उनके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला सामने आया है। उनके मोबाइल सिम का इस्तेमाल अवैध लेनदेन में हुआ है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
ठगों ने बुजुर्ग को मानसिक दबाव में लेने के लिए कहा कि उन्हें वीडियो कॉल के जरिए जज के सामने पेश किया जाएगा और 24 घंटे के भीतर उनकी संपत्ति की जांच होगी। इस दौरान जांच से बचने और मामला निपटाने के नाम पर अलग-अलग खातों में पैसे जमा कराने को कहा गया। डर और भ्रम में आए बुजुर्ग ने कई बार में करीब 19 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए।
कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण आर्य ने बताया कि मामला साइबर ठगी का है। बुजुर्ग ने ऑनलाइन एफआइआर दर्ज कराई थी, जो आज उन्हें मिली है। अब इस मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लोगों से अपील की है। कि किसी भी सरकारी एजेंसी के नाम पर आने वाली धमकी भरी कॉल से सतर्क रहें और बिना जांच-पड़ताल के पैसे ट्रांसफर न करें।
बड़ी खबरेंView All
खंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग