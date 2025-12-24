‘मैं CBI चीफ बोल रहा हूं…’ एक फोन और 19 लाख गायब

ठगों ने बुजुर्ग को मानसिक दबाव में लेने के लिए कहा कि उन्हें वीडियो कॉल के जरिए जज के सामने पेश किया जाएगा और 24 घंटे के भीतर उनकी संपत्ति की जांच होगी। इस दौरान जांच से बचने और मामला निपटाने के नाम पर अलग-अलग खातों में पैसे जमा कराने को कहा गया। डर और भ्रम में आए बुजुर्ग ने कई बार में करीब 19 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए।



कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण आर्य ने बताया कि मामला साइबर ठगी का है। बुजुर्ग ने ऑनलाइन एफआइआर दर्ज कराई थी, जो आज उन्हें मिली है। अब इस मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लोगों से अपील की है। कि किसी भी सरकारी एजेंसी के नाम पर आने वाली धमकी भरी कॉल से सतर्क रहें और बिना जांच-पड़ताल के पैसे ट्रांसफर न करें।