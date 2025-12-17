17 दिसंबर 2025,

मंदसौर

रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, छतों और गलियों में लगा रहा दौड़, देखें रेस्क्यू ऑपरेशन

Mandsaur News : उस समय इलाके में हड़कंप मच गया, जब यहां घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक तेंदुआ घुस आया। वो कभी छतों पर छलांग लगाता तो कभी गलियों में दौड़ता नजर आया। तेंदुए की मौजूदगी से इलाके में दहशत का माहौल है।

मंदसौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 17, 2025

Mandsaur News

रिहायशी क्षेत्र में घुसा तेंदुआ (Photo Source- Patrika Input)

Mandsaur News :मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर के संजीत नाका इलाके में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां घनी आबादी वाले इलाके में एक तेंदुआ आ घुसा। तेंदुआ कभी इलाके की छतों पर तो कभी गली-मौहल्ले दौड़ लगाता नजर आया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। आखिरकार तेंदुआ एक निर्माणाधीन मकान में जा घुसा, जहां मकान के कमरे में घुसते ही स्थानीय लोगों ने बाहर से कमरे का दरवाजा लगा दिया, जिससे तेंदुआ कमरे में ही बंद हो गया।

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी लगते ही, पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले क्षेत्र में तितर-बितर दौड़ते लोगों को शांत कराकर ऊंची इमरतों पर पहुंचाया। पुलिस द्वारा वन विभाग को सूचना दे दी गई है।

लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश

बताया जा रहा है कि, तेंदुए का रेस्क्यू करने गांधी सागर अभयारण्य से अनुभवी रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। फिलहाल, लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है।

ये वीडियो आए सामने

इलाके में तेंदुए की सक्रीयता से जुड़े कई वीडियोज भी सामने आए हैं। सामने आए वीडियोज में तेंदुआ कहीं छतों पर छलांग लगाता तो कहीं गलियों दौड़ता दिखाई दे रहा है।

रेस्कूय के लिए लाया गया पिंजरा

दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ छतों पर खड़े होकर तेंदुए की मूवमेंट देख रही है। फिलहाल, पुलिस टीम ने तेंदुए के रेस्क्यू के लिए पिंजरा लाकर रख दिया है। साथ ही, रेस्क्यू की तैयारियां की जा रही हैं।

गांधीसागर अभयारण्य से अनुभवी टीम रवाना

बताया गया कि, तेंदुआ छलांग लगाकर एक निर्माणाधीन मकान में उतर गया और एक कमरे में जाकर बैठ गया। जानकारी के अनुसार, जिस मकान में तेंदुआ घुसा है, वो उत्तर मंडल मंत्री बंसीलाल राठौड़ का बताया जा रहा है।

कुछ ही देर में पहुंचेगी रेस्क्यू टीम

मौके पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांधीसागर अभयारण्य से वन विभाग की अनुभवी टीम मंदसौर के लिए रवाना हो गई है।

अधिक पुलिस बल की मांग

वहीं पूर्व विधायक सिसोदिया ने पुलिस अधीक्षक से तत्काल पुलिस बल भेजने की मांग की है। वन विभाग द्वारा रेस्क्यू की तैयारी की जा रही है। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि, जल्द ही तेंदुए का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाएगा।

