रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, छतों और गलियों में लगा रहा दौड़, देखें रेस्क्यू ऑपरेशन

Mandsaur News :मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर के संजीत नाका इलाके में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां घनी आबादी वाले इलाके में एक तेंदुआ आ घुसा। तेंदुआ कभी इलाके की छतों पर तो कभी गली-मौहल्ले दौड़ लगाता नजर आया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। आखिरकार तेंदुआ एक निर्माणाधीन मकान में जा घुसा, जहां मकान के कमरे में घुसते ही स्थानीय लोगों ने बाहर से कमरे का दरवाजा लगा दिया, जिससे तेंदुआ कमरे में ही बंद हो गया।