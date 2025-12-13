13 दिसंबर 2025,

शनिवार

मंदसौर

मंदसौर में चोरों की पुलिस को चुनौती : एसपी की गश्त के दौरान ही हो गई 10 लाख की चोरी

जिले में काबिंग गश्त और उसी समय शहर में चोरों ने की 10 लाख की चोरी, गश्त पर उठे सवाल लीड खबर

मंदसौर

image

Ashish Pathak

Dec 13, 2025

Delhi Crime News

पुलिस गश्त में बरती जा रही लापरवाही, चोरियों पर अंकुश लगाने में अब विफल रही पुलिस

मंदसौर। मंदसौर पुलिस पिछले एक माह से अपने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के कारनामों से चर्चाओं में है। ऐसे में पुलिस गश्त की पोल खोलने वाला मामला सामने आया है। जिले में गत रात को 400 से अधिक पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी काबिंग गश्त पर थे। जिसके चलते जिला मुख्यालय पर भी बड़ी संख्या में पुलिस ने गश्त की। पुलिस की गश्त के दौरान ही संत कंवरराम कॉलोनी में एक घर में चोरों ने 10 लाख की चोरी कर पुलिस की गश्त को ही चुनौती दे डाली। चोर करीब तीन लाख रुपए नगद और सात लाख रुपए के सोने-चांदी के आभषूण चोरी कर ले गए है। बाद में सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका पंचनामा बनाया।

शहर की संत कंवरराम कॉलोनी में राजकुमार सोनी का मकान है। यहां पर रिश्तेदारी में गमी होने पर घर के सदस्य जयपुर गए हुए थे। घर पर बहू भावना सोनी थी। वो भी गत दिवस अपनी बड़ी मम्मी के घर हर्ष विलास के पास गई हुई थी। जब भावना शनिवार दोपहर में अपने घर पर आई तो देखा कि घर के मुख्य दरवाजे का लॉक नहीं है। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ था। अलमारी का लॉक तोड़ रखा था। अलमारी में रखे तीन लाख रुपए और करीब सात लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण नहीं थे। ऊपर का गेट भी खुला हुआ था।

घर का लॉक नहीं था

भावना ने पुलिस को बताया कि मेरे सास और ससुर रिश्तेदारी में गमी होने के कारण जयपुर गए थे। घर पर अकेले होने के कारण मैं बड़ी मम्मी के यहां गई थी। जब वापस आकर देखा तो घर का लॉक नहीं था। घर का पूरा सामान बिखेर रखा था। अलमारी टूटी हुई थी। ढाई से तीन लाख रुपए नगद और सोने-चंादी के आभूषण चोर चोरी कर ले गए। करीब 10 लाख रुपए की चोरी हुई है।

इधर चोरी, उधर बताए काबिंग गश्त के आंकड़े

पुलिस ने जिले में गत रात को काबिंग गश्त की। जिसमें 175 वारंटियों को धरदबोचा। जिनमें 130 स्थायी वारंटी, 42 गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़ा। गश्त के दौरान मंदसौर पुलिस के द्वारा हिस्ट्रीशीटर, गुंडा, बदमाशों की चेकिंग करते कुल 47 निगरानी बदमाशों को चेक किया एवं 57 गुंडा, बदमाशों को चेक किया। कॉम्बिंग गश्त के दौरान मंदसौर पुलिस के द्वारा अवैध शराब के कुल 7 प्रकरणों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से कुल 39.36 लीटर अवैध शराब जब्त की। गश्त में 41 पार्टियों में कुल 400 पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल थे।

चोरियों पर नहीं कर पा रही नियंत्रण पुलिस

जिला मुख्यालय से लेकर अंचल में चोरियों को लेकर अब तक कोई कार्रवाई मजबूत नहीं की गई है। जिसके चलते लगातार वारदात हो रही है। काबिंग गश्त से लेकर सामान्य गश्त पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई चोरियों के प्रकरण ऐसे है। जिनका खात्मा इस माह पुलिस के द्वारा ही कर दिया जाएगा। पुलिस चोरियों को रोकने को लेकर विशेष कार्य योजना नहीं बना रही है।

इनका कहना...

काबिंग गश्त गत रात को थी। ऐसे में चोरी का मामला संज्ञान में आया है। किसी की लापरवाही है यह देखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गश्त का समय-समय पर चेक भी किया जाता है। काबिंग गश्त में कई आरोपियों को पकड़ा भी है।

तेरसिंह बघेल, एएसपी मंदसौर।

मंदसौर में चोरों की पुलिस को चुनौती : एसपी की गश्त के दौरान ही हो गई 10 लाख की चोरी

