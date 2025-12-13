मंदसौर में चोरों की पुलिस को चुनौती : एसपी की गश्त के दौरान ही हो गई 10 लाख की चोरी

मंदसौर। मंदसौर पुलिस पिछले एक माह से अपने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के कारनामों से चर्चाओं में है। ऐसे में पुलिस गश्त की पोल खोलने वाला मामला सामने आया है। जिले में गत रात को 400 से अधिक पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी काबिंग गश्त पर थे। जिसके चलते जिला मुख्यालय पर भी बड़ी संख्या में पुलिस ने गश्त की। पुलिस की गश्त के दौरान ही संत कंवरराम कॉलोनी में एक घर में चोरों ने 10 लाख की चोरी कर पुलिस की गश्त को ही चुनौती दे डाली। चोर करीब तीन लाख रुपए नगद और सात लाख रुपए के सोने-चांदी के आभषूण चोरी कर ले गए है। बाद में सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका पंचनामा बनाया।