Mandsaur में बेटे के थे नाजायज संबंध, पिता ने 5 लाख की सुपारी देकर करवा दी हत्या

एसपी मीना ने बताया कि श्यामलाल धाकड़बड़ा की इसी वर्ष 18 जुलाई को उसके घर पर धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इस मामले में नाहरगढ़ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि मृतक श्यामलाल धाकड़ का गांव की एक महिला से संबंध थे। श्यामलाल के नाम पर ही जमीन और मकान था। श्यामलाल के पिता दौलतराम धाकड़ को डर था कि महिला के नाम पर जमीन और घर श्यामलाल कर देगा। क्योंकि समाज में महिला से संबंध होने से लगातार बदनामी हो रही थी। जिसके चलते उसने सबसे पहले हत्या करने को लेकर अपने दोस्त गोपाल धाकड़ को यह बात कही। गोपाल ने हत्या के लिए रंगलाल बाछड़ा निवासी रातीतलाई से बात की। रंगलाल ने10 लाख रुपए में हत्या की सुपारी ली। इसकी जानकारी गोपाल ने दौलतराम को दी। दौलतराम ने रुपए कम करने की बात की। इसके बाद गोपाल ने रंगलाल बाछड़ा से बात की और पांच लाख रुपए में हत्या करना तय हुआ।