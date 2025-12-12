एमपी में इस वजह से ‘भाजपा नेता’ की पिता ने कराई थी फुल प्रूफ प्लानिंग से हत्या

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में बीते छह महीने पहले भाजपा मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ हत्याकांड का खुलासा शुक्रवार को पुलिस ने किया। थाना प्रभारी निरीक्षक वरुण तिवारी के नेतृत्व में गठित टीम ने सभी साक्ष्यों के आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझाई।
दरअसल, 18 जुलाई 2025 को कंवरलाल पिता बद्रीलाल धाकड़ उम्र 55 वर्ष निवासी हिंगोरिया बड़ा ने सूचना दी थी कि श्यामलाल पिता दौलतराम धाकड़ उम्र 45 वर्ष निवासी हिंगोरिया बड़ा की मृत्यु घर के ऊपर बने कमरे मे पलंग पर सोते हुए सिर, गले व कान पर बायीं ओर धारदार हथियार से हमला करके किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या करना बताया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया और प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि हत्या धारदार हथियार से की गई थी।
पुलिस को मिले साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि मृतक श्यामलाल धाकड़ गांव की एक महिला के साथ संपर्क में था। मृतक श्याम लाल धाकड़ ने अपने नाम की रजिस्टर्ड जमीन और घर महिला के नाम करने का डर और समाज में बदनामी के कारण मृतक के पिता दौलतराम ने गोपाल धाकड़, रंगलाल बाछड़ा, सुमित बाछ़डा, अटलु बाछड़ा के साथ मिलकर अपने बेटे श्यामलाल धाकड़ को कुल्हाडी और चाकू से मारने की योजना बनाई।
पुलिस को जांच में पता चला कि श्यामलाल के पिता दौलतराम धाकड़ ने गोपाल धाकड़, रंगलाल बाछड़ा, सुमित बाछड़ा और अटलु बाछड़ा के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। दौलतराम ने तीन आरोपियों को हत्या के एवज में पांच लाख रुपए दिए। 17 जुलाई की रात, आरोपियों ने सुमित और अटलु के नेतृत्व में श्यामलाल के घर में प्रवेश किया और कुल्हाड़ी व चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने मृतक की महिला मित्र से पूछताछ की और घटना स्थल के वीडियो व सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसके साथ ही गांव में आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। सभी सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
