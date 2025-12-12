एमपी में इस वजह से ‘भाजपा नेता’ की पिता ने कराई थी फुल प्रूफ प्लानिंग से हत्या

MP News: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में बीते छह महीने पहले भाजपा मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ हत्याकांड का खुलासा शुक्रवार को पुलिस ने किया। थाना प्रभारी निरीक्षक वरुण तिवारी के नेतृत्व में गठित टीम ने सभी साक्ष्यों के आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझाई।



दरअसल, 18 जुलाई 2025 को कंवरलाल पिता बद्रीलाल धाकड़ उम्र 55 वर्ष निवासी हिंगोरिया बड़ा ने सूचना दी थी कि श्यामलाल पिता दौलतराम धाकड़ उम्र 45 वर्ष निवासी हिंगोरिया बड़ा की मृत्यु घर के ऊपर बने कमरे मे पलंग पर सोते हुए सिर, गले व कान पर बायीं ओर धारदार हथियार से हमला करके किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या करना बताया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया और प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि हत्या धारदार हथियार से की गई थी।