Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

जब प्रेग्नेंट थी तब ‘SDM’ पति ने की मारपीट, महिला थाने में FIR दर्ज, पति बोला-‘मैं खुद प्रताड़ित…’

MP News: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में पदस्थ एसडीएम राहुल चौहान के ऊपर पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

3 min read
Google source verification

मंदसौर

image

Himanshu Singh

Nov 29, 2025

mp news

गरोठ एसडीएम राहुल चौहान फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां गरोठ एसडीएम राहुल चौहान पर उनकी पत्नी ने दहेज प्रताडऩा का आरोप लगाया है। जिसको लेकर इंदौर के महिला थाने ने एसडीएम के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पत्नी ने आरोप लगाया है कि अधिकारी होने के कारण अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा था। वहीं, एसडीएम राहुल चौहान ने कहा कि वो नहीं मैं प्रताड़ित हूं। एक करोड़ रुपए मुझे से मांगे गए। मैंने तीन साल पहले न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दिया था।

पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर

निर्मला चौहान ने इंदौर के महिला थाने में एसडीएम पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में महिला ने आरोप लगाए हैं कि हमारी शादी 16 दिसंबर 2018 में हुई थी। मेरी मां ने उनकी क्षमता के अनुसार गृहस्थी का सामान दिया। शादी को कुछ ही घंटे बीते थे कि मेरे पति राहुल चौहान ने दहेज के लिए प्रताडि़त करना शुरु कर दिया। शादी के कुछ दिन बाद मेरी मां ने जमीन रजिस्ट्री के लिए 50 हजार मेरे ससुर को दिए थे। इसके बाद मैं मेरे पति के साथ खरगोन रहने लगी। मेरे पति मुझे दिल्ली ले गए, क्योंकि उनको यूपीएससी की तैयारी करना थी। वहां पर भी मेरे साथ मारपीट की।

'मुझे मेरी मां के पास छोड़ा'

महिला ने बताया कि 31 जुलाई को मुझे मेरी मां के पास छोड़कर चले गए। मेरे पति ने दहेज की बात को लेकर मेरा फोन भी तोड़ दिया। मेरे साथ मारपीट की गई। मैंने खरगोन थाने में शिकायत दर्ज कराई। खरगोन में परामर्श केंद्र में दो तीन बार समझौता का प्रयास किया, लेकिन पति ने मना कर दिया। निर्मला चौहान ने यह भी आरोप लगाया कि साल 2020 में गर्भावस्था के दौरान पति ने मुझे प्रताड़ित किया। जिससे मिसकेरेज हो गया। मेरा इलाज इंदौर अस्पताल में चला।

फेसबुक से हुई मित्रता प्यार में बदली

एसडीएम गरोठ ने अपनी फेसबुक पर आईडी बना रखी है। साल 2018 में निर्मला चौहान और राहुल चौहान की मित्रता फेसबुक के जरिए हुई। उसके बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत हुई और देखते ही देखते दोनों को प्यार हो गया। दोनों ने एक-दूसरे के घर पर बताया और उसके बाद दोनों परिवारों के मंजूरी के बाद दोनों ने अंतरजातीय विवाह किया।

SDM बोले- एक करोड़ रुपए मांगे

इधर, एसडीएम राहुल चौहान ने आरोप लगाया है कि 3.5 साल से अलग रह रहा हूं। वो प्रताडि़त नहीं है। इन्होंने मिलकर मुझे प्रताडि़त किया है। इसलिए तो मैं पहले तलाक के लिए न्यायालय में गया। 15 हजार रुपए भरण पोषण के लिए हर महीने दे रहा हूं। मुझे से एक करोड़ रुपए मांगे गए और कहा कि रुपए दे दो। मैं पूरे केस वापस ले लूंगी। मैं पूरी नौकरी की तनख्वाह का एक-एक रुपया जोड़ू तो भी एक करोड़ नहीं इकठ्ठा कर पाऊंगा। मुझे जानबूझकर साजिश के तहत मानसिक रुप से परेशान किया जा रहा है।

'मुझे प्रताड़ित किया जा रहा'

आगे एसडीएम राहुल चौहान ने कहा कि बांबे हॉस्पिटल में डेंगू और अन्य बीमारी के कारण भर्ती किया गया था। मैंने पूरा खर्चा उठाया। मैंने तलाक का कोर्ट में आवेदन किया। उसके बाद निर्मला के द्वारा थानों में शिकायतें की। मुझे पर घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज कराया। असल में मुझे प्रताडि़त किया जा रहा है। न्यायालय में मामला है जहां सच सामने आ जाएगा। 2018 में हम फेसबुक के माध्यम से ही मिले। उसके बाद हमारी शादी हुई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 02:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / जब प्रेग्नेंट थी तब ‘SDM’ पति ने की मारपीट, महिला थाने में FIR दर्ज, पति बोला-‘मैं खुद प्रताड़ित…’

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में किसानों ने निकाली प्याज की शवयात्रा, 1 से 10 रुपए मिल रहा दाम

मंदसौर

6 महीने से ज़्यादा एक थाने में नहीं टिकेंगे टीआई !

SP Vinod Meena
मंदसौर

#Mandsaur SP का भ्रष्टाचार रोकने कड़ा निर्णय, अब इस तरह हर तीन माह में होंगे थानेदार के तबादले

Transfers in rajasthan
मंदसौर

सबसे कम बजट में बनकर तैयार हुई एशिया की पहली मानव निर्मित झील, बनने में लगे 6 साल

Asia first man-made lake Gandhisagar was built on lowest budget
मंदसौर

बुलडोजर से ढहाई बीजेपी नेता की शानदार कोठी, 54 लाख हड़पने का आरोप, प्रॉपर्टी डीलर ने किया सुसाइड

BJP leader Amjan Pathan's house demolished by bulldozer in Garoth
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.