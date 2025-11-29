जब प्रेग्नेंट थी तब ‘SDM’ पति ने की मारपीट, महिला थाने में FIR दर्ज, पति बोला-‘मैं खुद प्रताड़ित…’

निर्मला चौहान ने इंदौर के महिला थाने में एसडीएम पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में महिला ने आरोप लगाए हैं कि हमारी शादी 16 दिसंबर 2018 में हुई थी। मेरी मां ने उनकी क्षमता के अनुसार गृहस्थी का सामान दिया। शादी को कुछ ही घंटे बीते थे कि मेरे पति राहुल चौहान ने दहेज के लिए प्रताडि़त करना शुरु कर दिया। शादी के कुछ दिन बाद मेरी मां ने जमीन रजिस्ट्री के लिए 50 हजार मेरे ससुर को दिए थे। इसके बाद मैं मेरे पति के साथ खरगोन रहने लगी। मेरे पति मुझे दिल्ली ले गए, क्योंकि उनको यूपीएससी की तैयारी करना थी। वहां पर भी मेरे साथ मारपीट की।