अभी-अभी एमपी में कारोबारी दंपत्ति की घर में घुसकर हत्या, आरोपी ने खुद को भी मारी गोली

कारोबारी व पत्नी को गोली मारकर की खुदकुशी

पुलिस के अनुसार मृतक दिलीप कुमार व उनकी पत्नी रेखा सहित एक अन्य का शव घर में मिला है। मृतकों में एक के हाथ में तलवार, दूसरे के हाथ में रिवॉल्वर, तीसरे के हाथ में अन्य हथियार मिला है। घर में गोलियां चलने की आवाज जैसे ही पड़ोसियों ने सुनी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर का नजारा देख हैरान रह गई। एसपी विनोद मीना भी मौके पर पहुंचे और एफएसएल के दल को बुलाकर घटनास्थल की जांच करवाई।