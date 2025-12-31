31 दिसंबर 2025,

मंदसौर

अभी-अभी एमपी में कारोबारी दंपत्ति की घर में घुसकर हत्या, आरोपी ने खुद को भी मारी गोली

MP News: सिंधू आराधना गली के मकान में चली ताबड़तोड़ गोलियां, पति-पत्नी सहित 3 की लाश मिली।

2 min read
Google source verification

मंदसौर

image

Shailendra Sharma

Dec 31, 2025

mandsaur

business couple murder house firing

MP News: मध्यप्रदेश के मंदसौर में 31 जनवरी की रात जब नए साल के स्वागत की लोग तैयारी कर रहे थे तभी एक मकान में ताबड़तोड़ चली गोलियों ने दहशत फैला दी। घटना शहर के गोल चौराहा के करीब सिंधू आराधना गली में एक निजी लैब के पीछे के मकान की है। यहां रात करीब 9 बजे गोली मारकर एक अज्ञात शख्स ने पति-पत्नी की हत्या करते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

कारोबारी व पत्नी को गोली मारकर की खुदकुशी
पुलिस के अनुसार मृतक दिलीप कुमार व उनकी पत्नी रेखा सहित एक अन्य का शव घर में मिला है। मृतकों में एक के हाथ में तलवार, दूसरे के हाथ में रिवॉल्वर, तीसरे के हाथ में अन्य हथियार मिला है। घर में गोलियां चलने की आवाज जैसे ही पड़ोसियों ने सुनी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर का नजारा देख हैरान रह गई। एसपी विनोद मीना भी मौके पर पहुंचे और एफएसएल के दल को बुलाकर घटनास्थल की जांच करवाई।

गोल्ड लेन-देन में वारदात की आशंका

वारदात की वजह गोल्ड लेन-देन बताया जा रहा है हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एसपी व साथ आए अन्य अधिकारियों ने आसपास रहने वालों सहित करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ की है। घर में मिले कारोबारी दिलीप कुमार, उनकी पत्नी रेखा व आरोपी विकास सोनी निवासी निम्बाखेड़ा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस घटना से पूरे इलाके ही नहीं शहर में सनसनी फैल गई है।

Published on:

31 Dec 2025 09:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / अभी-अभी एमपी में कारोबारी दंपत्ति की घर में घुसकर हत्या, आरोपी ने खुद को भी मारी गोली

