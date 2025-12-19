एमपी में सरपंची चुनाव में 17 वोट से मिली हार का बदला लेने कर दी हत्या

मऊखेड़ी गांव का रहने वाला 20 साल का अजय राय घर से दूध लेने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में गांव के ही चार लोगों ने उसके साथ विवाद किया। जब इस बात का पता अजय के पिता भानेन्द्र को चला तो वो विवाद करने वाले लोगों को समझाने के लिए उनके खेत पर पहुंचे। वहां बातचीत के दौरान आरोपियों ने भानेन्द्र पर हमला कर दिया और चाकू व लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए। भानेन्द्र का बेटा अजय जब बीच बचाव करने पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर भी चाकू व लाठियों से हमला किया। जिसके कारण पिता-पुत्र दोनों गंभीर रुप से घायल हो गए। परिजन भानेन्द्र व उसके बेटे अजय को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर आ रहे थे तभी रास्ते में भानेन्द्र की मौत हो गई वहीं अजय को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है।