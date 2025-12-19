19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

एमपी में सरपंची चुनाव में 17 वोट से मिली हार का बदला लेने कर दी हत्या

mp news: आरोपियों ने पहले बेटे से विवाद किया और जब पिता समझाने पहुंचा तो चाकू और लाठियों से हमला कर मौत के घाट उतारा, बेटे को भी मारे चाकू, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।

2 min read
Google source verification

मंदसौर

image

Shailendra Sharma

Dec 19, 2025

mandsaur

man murdered in retaliation for losing sarpanch election by 17 votes

mp news: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के एक गांव में सरपंची चुनाव में मिली हार का बदला लेने के हत्या कर दी गई। घटना भावगढ़ थाना इलाके के मऊखेड़ी गांव की है जहां रहने वाले 40 साल के भानेन्द्र सिंह की आरोपियों ने चाकू और लाठियों से हमला कर हत्या कर दी। आरोपियों ने भानेन्द्र के बेटे के साथ भी मारपीट की है। चाकू लगने और मारपीट में भानेन्द्र का बेटा भी गंभीर घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक के परिजन के बयान के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं।

बेटे से विवाद, पिता की हत्या

मऊखेड़ी गांव का रहने वाला 20 साल का अजय राय घर से दूध लेने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में गांव के ही चार लोगों ने उसके साथ विवाद किया। जब इस बात का पता अजय के पिता भानेन्द्र को चला तो वो विवाद करने वाले लोगों को समझाने के लिए उनके खेत पर पहुंचे। वहां बातचीत के दौरान आरोपियों ने भानेन्द्र पर हमला कर दिया और चाकू व लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए। भानेन्द्र का बेटा अजय जब बीच बचाव करने पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर भी चाकू व लाठियों से हमला किया। जिसके कारण पिता-पुत्र दोनों गंभीर रुप से घायल हो गए। परिजन भानेन्द्र व उसके बेटे अजय को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर आ रहे थे तभी रास्ते में भानेन्द्र की मौत हो गई वहीं अजय को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है।

17 वोट से चुनाव हारने का बदला..

परिजन का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले शैलेन्द्र सिंह चौहान ने साल 2022 में सरपंच का चुनाव लड़ा था और तब भानेन्द्र ने उसके विरोधी योगेन्द्र सिंह का साथ दिया था। जिसके कारण शैलेन्द्र सिंह को 17 वोट से चुनाव में हार मिली थी इसी के बाद से शैलेन्द्र रंजिश रखता था और अब इस वारदात को अंजाम दे डाला। घटना के विरोध में परिजन व ग्रामीणों ने भानेन्द्र के परिजन ने शव रखकर चक्काजाम किया और मांग की है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए व उनके बंदूक के लाइसेंस निरस्त किए जाएं। इधर पुलिस ने शैलेन्द्र सिंह, देवेंद्र सिंह, महेंद्रपाल सिंह और मोर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरु कर दी है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बच्चे की चाहत में पति-पत्नी ने मंदिर में बनाए शारीरिक संबंध, मचा बवाल
गुना
guna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 04:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / एमपी में सरपंची चुनाव में 17 वोट से मिली हार का बदला लेने कर दी हत्या

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, छतों और गलियों में लगा रहा दौड़, देखें रेस्क्यू ऑपरेशन

Mandsaur News
मंदसौर

मंदसौर रेलवे स्टेशन : टिकट खिड़की पर यात्रियों के साथ विवाद

Indian Railways
मंदसौर

जिले में काबिंग गश्त और उसी समय शहर में चोरों ने की 10 लाख की चोरी

मंदसौर

‘नेत्र ज्योति योजना’ पर ‘जांच की आंच’, 6 हजार लोगों के हुए मोतियाबिंद ऑपरेशन, सवा करोड़ अटके

Netra Jyoti Yojana
मंदसौर

पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बेटे की पांच लाख में सुपारी देकर करवाई हत्या

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के तखतपुर में शव मिलने से सनसनी, पत्थर बांधकर फेंके जाने का शक...(photo-patrika)
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.