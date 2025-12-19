एमपी में सरपंची चुनाव में 17 वोट से मिली हार का बदला लेने कर दी हत्या

man murdered in retaliation for losing sarpanch election by 17 votes
mp news: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के एक गांव में सरपंची चुनाव में मिली हार का बदला लेने के हत्या कर दी गई। घटना भावगढ़ थाना इलाके के मऊखेड़ी गांव की है जहां रहने वाले 40 साल के भानेन्द्र सिंह की आरोपियों ने चाकू और लाठियों से हमला कर हत्या कर दी। आरोपियों ने भानेन्द्र के बेटे के साथ भी मारपीट की है। चाकू लगने और मारपीट में भानेन्द्र का बेटा भी गंभीर घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक के परिजन के बयान के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं।
मऊखेड़ी गांव का रहने वाला 20 साल का अजय राय घर से दूध लेने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में गांव के ही चार लोगों ने उसके साथ विवाद किया। जब इस बात का पता अजय के पिता भानेन्द्र को चला तो वो विवाद करने वाले लोगों को समझाने के लिए उनके खेत पर पहुंचे। वहां बातचीत के दौरान आरोपियों ने भानेन्द्र पर हमला कर दिया और चाकू व लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए। भानेन्द्र का बेटा अजय जब बीच बचाव करने पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर भी चाकू व लाठियों से हमला किया। जिसके कारण पिता-पुत्र दोनों गंभीर रुप से घायल हो गए। परिजन भानेन्द्र व उसके बेटे अजय को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर आ रहे थे तभी रास्ते में भानेन्द्र की मौत हो गई वहीं अजय को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है।
परिजन का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले शैलेन्द्र सिंह चौहान ने साल 2022 में सरपंच का चुनाव लड़ा था और तब भानेन्द्र ने उसके विरोधी योगेन्द्र सिंह का साथ दिया था। जिसके कारण शैलेन्द्र सिंह को 17 वोट से चुनाव में हार मिली थी इसी के बाद से शैलेन्द्र रंजिश रखता था और अब इस वारदात को अंजाम दे डाला। घटना के विरोध में परिजन व ग्रामीणों ने भानेन्द्र के परिजन ने शव रखकर चक्काजाम किया और मांग की है कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए व उनके बंदूक के लाइसेंस निरस्त किए जाएं। इधर पुलिस ने शैलेन्द्र सिंह, देवेंद्र सिंह, महेंद्रपाल सिंह और मोर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरु कर दी है।
