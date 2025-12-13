‘नेत्र ज्योति योजना’ पर ‘जांच की आंच’, 6 हजार लोगों के हुए मोतियाबिंद ऑपरेशन, सवा करोड़ अटके

Netra Jyoti Yojana :मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कई नि:शुल्क नेत्र शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित कर ऑपरेशन निजी अस्पतालों द्वारा किए जाते हैं। इसके लिए बकायदा नेत्र ज्योति योजना के तहत निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग 2 हजार रुपए प्रति ऑपरेशन के लिए देता है। स्वास्थ्य विभाग 8 माह में हुए 6 हजार 147 मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशनों की जांच कर रहा है। इसके लिए एक कमेटी जांच का काम कर रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने 1 करोड़ 22 लाख 94 हजार रुपए के बिल रोक दिए हैं। जांच के बाद ही इन्हें पास किया जाएगा।