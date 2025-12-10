10 दिसंबर 2025,

बुधवार

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में भावों में उतार-चढ़ाव, मटर फली के दामों गिरावट तो पुराना आलू हो रहा सस्ता

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम ज्यादा गर्म कम दिखाई ​दिए। आज थोक मंडी में जहां पुराना आलू सस्ता बिका। आज पुराने आलू के दाम 2 रुपए से 6 रुपए के बीच रहे तो वहीं हरी मटर के दामों में भी गिरावट आई। आज हरी मटर के दाम 45 से 50 रुपए के बीच रहे।

जयपुर

image

Murari

Dec 10, 2025

- मुहाना थोक मंडी में आज पत्ता गोभी व ​शिमला मिर्च भी सस्ती हुई

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम ज्यादा गर्म कम दिखाई ​दिए। आज थोक मंडी में जहां पुराना आलू सस्ता बिका। आज पुराने आलू के दाम 2 रुपए से 6 रुपए के बीच रहे तो वहीं हरी मटर के दामों में भी गिरावट आई। आज हरी मटर के दाम 45 से 50 रुपए के बीच रहे। वहीं टमाटर के दाम भी नीचे रहे। इसके अलावा पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, बैंगन व गाजर भी सस्ते बिके। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज नया आलू 7 से 8 रुपए बिका तो प्याज के दाम 10 से 20 रुपए के बीच रहे और लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 28 से 30 रुपए

टमाटर देसी 18 से 25 रुपए

मटर 45 से 50 रुपए

मिर्ची 22 से 23 रुपए

बारीक मिर्च 40 से के 42 रुपए

फूल गोभी 28 से 32 रुपए

पत्ता गोभी 10 से 12 रुपए

करेला 48 से 52 रुपए

शिमला मिर्च 20 से 35 रुपए

नींबू 25 से 26 रुपए

लोकी 27 से 30 रुपए

भिंडी 70 से 90 रुपए

अदरक 50 रुपए 51

ग्वार फली 95 से 100 रुपए

बैंगन 15 से 25 रुपए

कद्दू 11 से 12 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 17 से 18 रुपए

टिंडा 15 से 17 रुपए

गाजर 12 से 17 रुपए

मूली 10 से 12 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

----------------------------------------

पुराना आलू हो रहा सस्ता

आलू नया 7 से 8 रुपए

आलू पुराना 2 से 6 रुपए

प्याज 10 से 20 रुपए

लहसुन 25 से 75 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

संबंधित विषय:

जयपुर

Published on:

10 Dec 2025 10:50 am

Muhana Mandi : थोक मंडी में भावों में उतार-चढ़ाव, मटर फली के दामों गिरावट तो पुराना आलू हो रहा सस्ता

