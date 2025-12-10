Muhana Mandi : थोक मंडी में भावों में उतार-चढ़ाव, मटर फली के दामों गिरावट तो पुराना आलू हो रहा सस्ता

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम ज्यादा गर्म कम दिखाई ​दिए। आज थोक मंडी में जहां पुराना आलू सस्ता बिका। आज पुराने आलू के दाम 2 रुपए से 6 रुपए के बीच रहे तो वहीं हरी मटर के दामों में भी गिरावट आई। आज हरी मटर के दाम 45 से 50 रुपए के बीच रहे। वहीं टमाटर के दाम भी नीचे रहे। इसके अलावा पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, बैंगन व गाजर भी सस्ते बिके। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज नया आलू 7 से 8 रुपए बिका तो प्याज के दाम 10 से 20 रुपए के बीच रहे और लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।