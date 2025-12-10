Cold Wave: राजस्थान में बढ़ी सर्दी, अगले 48 घंटे में गिर सकता है तापमान

Rajasthan Weather: जयपुर. राजस्थान में इस समय शीतलहर का असर धीमे-धीमे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य स्तर पर है। राज्य के अन्य हिस्सों में रात का तापमान 8 से 13 डिग्री के बीच बना हुआ है। दूसरी ओर, अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे रातें और ठंडी महसूस होंगी।