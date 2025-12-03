Royal Family Treasure : जयपुर के पूर्व राजघराने के खजाने के बारे में बड़ा खुलासा, RTI से खुला यह राज

इन बक्सों को नई दिल्ली स्थित आयकर विभाग (इन्टेलिजेन्सी) के डिप्टी डायरेक्टर के 27 अक्टूबर 1979 के पत्र क्रमांक 1935 के क्रम में दो सील्ड बॉक्स सुपुर्द कर दिया गया। इनको 31 अक्टूबर 1979 को डिप्टी डायरेक्टर आयकर विभाग (इन्टेलिजेन्सी) नई दिल्ली की ओर से मु. नं. 13-14 सवाई भवानी सिंह एमवीसी सिटी पैलेस लिखे दो सील्ड बॉक्स, ट्रेजरी में सुरक्षित कक्ष में रखवाकर पुन: जमा करवाए गए। इसमें पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के 6 फरवरी 2020 के पत्रांक 1172 का हवाला दिया गया है।