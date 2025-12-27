Success Story: बिना कोचिंग इशिता राठी ने ऐसे पूरा किया IAS बनने का सपना, पति भी हैं देश के जाने-माने IAS अफसर

UPSC Success Story of IAS Ishita Rathi: क्या बिना कोचिंग के भी यूपीएससी में टॉप किया जा सकता है? सफलता की राह कभी आसान नहीं होती लेकिन यदि इरादे मजबूत हो तो मंजिल मिल सकती है। इसे उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली इशिता राठी ने सच साबित कर दिखाया। इशिता ने बिना किसी बड़े कोचिंग संस्थान की मदद लिए सेल्फ स्टडी के दम पर UPSC की एग्जाम क्रैक की और आज एक सफल IAS ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आइए जानते हैं IAS इशिता राठी की सफलता की कहानी।