Success Story: बिना कोचिंग इशिता राठी ने ऐसे पूरा किया IAS बनने का सपना, पति भी हैं देश के जाने-माने IAS अफसर

UPSC Success Story of IAS Ishita Rathi: क्या बिना कोचिंग के भी यूपीएससी में टॉप किया जा सकता है? इशिता राठी की सफलता की यह कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों की कमी या कोचिंग न मिल पाने का बहाना बनाते हैं। बिना किसी कोचिंग की मदद लिए इशिता ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में देशभर में 8वीं रैंक हासिल कर अपनी योग्यता का लोहा मनवाया।

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 27, 2025

IAS Ishita Rathi

IAS Ishita Rathi (Image Saurce: Instagram)

UPSC Success Story of IAS Ishita Rathi: क्या बिना कोचिंग के भी यूपीएससी में टॉप किया जा सकता है? सफलता की राह कभी आसान नहीं होती लेकिन यदि इरादे मजबूत हो तो मंजिल मिल सकती है। इसे उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली इशिता राठी ने सच साबित कर दिखाया। इशिता ने बिना किसी बड़े कोचिंग संस्थान की मदद लिए सेल्फ स्टडी के दम पर UPSC की एग्जाम क्रैक की और आज एक सफल IAS ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आइए जानते हैं IAS इशिता राठी की सफलता की कहानी।

पुलिस परिवार से है गहरा नाता

यूपीएससी की तैयारी के लिए वो घर पर ही पढ़ाई करती थी। इशिता राठी के रगों में सिविल सेवा का जज्बा उनके परिवार से ही आया है। उनके पिता दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल और उनकी मां मीनाक्षी राठी भी दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) के पद पर तैनात हैं। माता पिता दोनों के पुलिस सर्विस में होने के कारण घर में शुरू से ही अनुशासन और मेहनत का माहौल रहा है।

IAS इशिता राठी शिक्षा और करियर

इशिता की शुरुआती पढ़ाई-लिखाई वसंत कुंज के डीएवी पब्लिक स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा में जाने का मन बनाया और उसके लिए तैयारी शुरू कर दी।

Success Story: असफलता से नहीं हारी हिम्मत

इशिता ने साल 2019 में पहली बार यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा दी थी। उस समय उन्हें सफलता नहीं मिली लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बिना किसी कोचिंग क्लास के घर पर रहकर ही अपनी गलतियों को सुधारा और पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई जारी रखी। साल 2021 में अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने न केवल परीक्षा पास की बल्कि देशभर में 8वीं रैंक हासिल कर सबको चौंका दिया।

निजी जीवन और वर्तमान तैनाती

इशिता राठी ने अपने ही बैच के IAS अधिकारी रवि सिहाग से शादी की है। रवि सिहाग ने भी यूपीएससी परीक्षा में 18वीं रैंक हासिल की थी। वर्तमान में इशिता पुडुचेरी में सब-कलेक्टर (रेवेन्यू) के पद पर तैनात हैं जबकि उनके पति रवि सिहाग, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन में सब डिवीजनल ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

Updated on:

27 Dec 2025 12:58 pm

Published on:

27 Dec 2025 12:57 pm

Hindi News / Education News / Success Story: बिना कोचिंग इशिता राठी ने ऐसे पूरा किया IAS बनने का सपना, पति भी हैं देश के जाने-माने IAS अफसर

