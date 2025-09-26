‘थामा’ के ट्रेलर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लूटी महफिल, आयुष्मान-रश्मिका के रोमांस ने इंटरनेट का पारा किया हाई

इस फिल्म के अलावा आयुष्मान खुराना फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में भी दिखाई देंगे। इसमें उन्होंने कार्तिक आर्यन को रिप्लेस किया है। वहीं, रश्मिका मंदाना बहुत जल्द ‘कॉकटेल 2’ में दिखाई देंगी। इसमें शाहिद कपूर और कृति सैनन भी हैं। इस फिल्म की शूटिंग इटली में चल रही है। इसकी कुछ तस्वीरें रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाल ही में साझा की थीं। इस फिल्म में वे पहली बार बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी।