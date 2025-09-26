Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘थामा’ के ट्रेलर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लूटी महफिल, आयुष्मान-रश्मिका के रोमांस ने इंटरनेट का पारा किया हाई

Thamma Trailer Out: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर ‘थामा’ का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 26, 2025

Thamma Trailer Out
‘थामा’ ट्रेलर का एक सीन (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Thamma Trailer Release: बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म ‘थामा’ का ट्रेलर आज शुक्रवार को मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

मैडॉक ने एक्स पर लिखा, “हमारी लोक कथाओं की एक विस्मृत किंवदंती, थम्मा इस दिवाली पर मुख्य आकर्षण बन रही है। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स प्रस्तुत करता है एक खूनी प्रेम कहानी, दिनेश विजान और अमर कौशिक द्वारा निर्मित और आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित। 21 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में।”

देखें धमाकेदार ट्रेलर

'थामा' की चर्चा काफी समय से है। मेकर्स ने बुधवार को इसका एक पोस्टर जारी किया था। इसके पोस्टर पर लिखा था कि ओ स्त्री परसो आ रही है। जबकि फिल्म के नए पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, "स्त्री आ रही है और अपने साथ एक बड़ा धमाका ला रही है, बांद्रा किला (एम्फीथिएटर) में एक विशेष लॉन्च के लिए हमसे जुड़ें…इस दीपावली, एक खूनी प्रेम कहानी सिनेमाघरों में आ रही है।”

बता दें थामा का ट्रेलर कल एक भव्य समारोह में बांद्रा में लॉन्च किया गया है। फिल्म में आयुष्मान और रश्मिका के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे सितारे भी हैं।

फिल्म का बजट 150 करोड़

इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है। नीरेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फलारा ने मिलकर फिल्म की कहानी लिखी है। इसके प्रोड्यूसर दिनेश विजान और अमर कौशिक हैं। इस फिल्म का बजट 150 करोड़ है।

जरा हट के जानें

इस फिल्म के अलावा आयुष्मान खुराना फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में भी दिखाई देंगे। इसमें उन्होंने कार्तिक आर्यन को रिप्लेस किया है। वहीं, रश्मिका मंदाना बहुत जल्द ‘कॉकटेल 2’ में दिखाई देंगी। इसमें शाहिद कपूर और कृति सैनन भी हैं। इस फिल्म की शूटिंग इटली में चल रही है। इसकी कुछ तस्वीरें रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाल ही में साझा की थीं। इस फिल्म में वे पहली बार बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी।

ये भी पढ़ें

2 साल बाद शादीशुदा जिंदगी पर बोलीं स्वरा भास्कर, कहा- फहाद के साथ मैं सुरक्षित…
बॉलीवुड

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मूवी ट्रेलर

Published on:

26 Sept 2025 07:56 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘थामा’ के ट्रेलर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लूटी महफिल, आयुष्मान-रश्मिका के रोमांस ने इंटरनेट का पारा किया हाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.