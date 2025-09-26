‘थामा’ के ट्रेलर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लूटी महफिल, आयुष्मान-रश्मिका के रोमांस ने इंटरनेट का पारा किया हाई

Thamma Trailer Release: बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म ‘थामा’ का ट्रेलर आज शुक्रवार को मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।
मैडॉक ने एक्स पर लिखा, “हमारी लोक कथाओं की एक विस्मृत किंवदंती, थम्मा इस दिवाली पर मुख्य आकर्षण बन रही है। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स प्रस्तुत करता है एक खूनी प्रेम कहानी, दिनेश विजान और अमर कौशिक द्वारा निर्मित और आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित। 21 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में।”
'थामा' की चर्चा काफी समय से है। मेकर्स ने बुधवार को इसका एक पोस्टर जारी किया था। इसके पोस्टर पर लिखा था कि ओ स्त्री परसो आ रही है। जबकि फिल्म के नए पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, "स्त्री आ रही है और अपने साथ एक बड़ा धमाका ला रही है, बांद्रा किला (एम्फीथिएटर) में एक विशेष लॉन्च के लिए हमसे जुड़ें…इस दीपावली, एक खूनी प्रेम कहानी सिनेमाघरों में आ रही है।”
बता दें थामा का ट्रेलर कल एक भव्य समारोह में बांद्रा में लॉन्च किया गया है। फिल्म में आयुष्मान और रश्मिका के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे सितारे भी हैं।
इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है। नीरेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फलारा ने मिलकर फिल्म की कहानी लिखी है। इसके प्रोड्यूसर दिनेश विजान और अमर कौशिक हैं। इस फिल्म का बजट 150 करोड़ है।
इस फिल्म के अलावा आयुष्मान खुराना फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में भी दिखाई देंगे। इसमें उन्होंने कार्तिक आर्यन को रिप्लेस किया है। वहीं, रश्मिका मंदाना बहुत जल्द ‘कॉकटेल 2’ में दिखाई देंगी। इसमें शाहिद कपूर और कृति सैनन भी हैं। इस फिल्म की शूटिंग इटली में चल रही है। इसकी कुछ तस्वीरें रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाल ही में साझा की थीं। इस फिल्म में वे पहली बार बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी।