2 साल बाद शादीशुदा जिंदगी पर बोलीं स्वरा भास्कर, कहा- फहाद के साथ मैं सुरक्षित…

Swara Bhasker: अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी और फहाद की मुलाकात 2020 में हुई थी। दोनों पहले अच्छे दोस्त बने और फिर धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। आखिरकार उन्होंने शादी करने का फैसला किया।
उन्होंने आगे कहा कि किसी भी रिश्ते में सबसे अहम चीज इंसान के मूल्य और उसका नजरिया होता है। उन्हें जब यह एहसास हुआ कि फहाद के साथ वह खुद को पूरी तरह सुरक्षित और सुकून भरा महसूस करती हैं, तभी उन्होंने मान लिया कि फहाद ही उनके जीवनसाथी बनने के लिए सही इंसान हैं।
बता दें साल 2023 में उन्होंने पॉलिटिशियन फहाद अहमद से शादी की थी।
हॉटरफ्लाई से बात करते हुए, फराह ने बताया कि अंतरधार्मिक विवाह (Interfaith Union) में उन्हें कोई समस्या नहीं आई। उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता।"
उन्होंने आगे कहा, "मैंने पाया है कि जब आप एक अच्छे और ईमानदार इंसान होते हैं… तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। खास तौर पर फहाद के साथ मेरे प्यार का एहसास यह एहसास था कि मैं इस व्यक्ति के साथ सुरक्षित हूं और वो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा न ही मुझे कभी धोखा देगा।"
इससे पहले, स्क्रीन के साथ बातचीत में, स्वरा और फहाद ने बताया था कि वे चाहते हैं कि उनकी बेटी राबिया सभी संस्कृतियों और धर्मों से परिचित हो।
उन्होंने कहा, "मैं किसी भी चीज में अविश्वास नहीं करती। अब जब हमारी बेटी, राबिया रामा पैदा हुई है तो मैं फहाद से कहती रहती हूं, 'चलो सभी धर्मों और संस्कृतियों से जुड़े सभी रीति-रिवाज निभाएं ताकि उसकी रक्षा हो।'
हमने उसके लिए हर तरह से सभी रीति-रिवाज किए और फिर मैंने सोचा, 'कोई ईसाई रीति-रिवाज भी है क्या?’
बता दें 2023 में अपनी बेटी राबिया के जन्म के बाद स्वरा ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। वह और उनके पति वर्तमान में टेलीविजन शो "पति, पत्नी और पंगा" में भाग ले रहे हैं। स्वरा को आखिरी बार 2022 में रिलीज हुई फिल्म "जहां चार यार" में देखा गया था।