2 साल बाद शादीशुदा जिंदगी पर बोलीं स्वरा भास्कर, कहा- फहाद के साथ मैं सुरक्षित…

उन्होंने आगे कहा, "मैंने पाया है कि जब आप एक अच्छे और ईमानदार इंसान होते हैं… तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। खास तौर पर फहाद के साथ मेरे प्यार का एहसास यह एहसास था कि मैं इस व्यक्ति के साथ सुरक्षित हूं और वो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा न ही मुझे कभी धोखा देगा।"