बुरे फंसे शाहरुख के बेटे आर्यन खान, हाईकोर्ट में मुकदमा दायर

Aryan Khan: अभिनेता शाहरुख खान के बेटे और वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के डायरेक्टर आर्यन खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पूर्व आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आर्यन के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है।
वानखेड़े का आरोप है कि इस वेब सीरीज में हिंसा, बुरा व्यवहार और किसी के छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है। एंटी-ड्रग एजेंसियों और कानून व्यवस्था की साख पर भी चोट पहुंचाई गई है। ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ ने जनता का भरोसा तोड़ने का काम किया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
उनका कहना है कि सीरीज में कुछ अश्लील और अपमानजनक दृश्य हैं, खासकर एक पात्र राष्ट्रीय प्रतीक ‘सत्यमेव जयते’ के नारे का अपमान करता है। इसके कारण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं का उल्लंघन हुआ है।
समीर वानखेड़े की याचिका में कहा गया है कि इस वेब सीरीज में उन्हें और उनके समर्थकों को अपमानित किया गया है, जबकि समीर वानखेड़े और आर्यन खान से संबंधित मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई की एनडीपीएस की एक विशेष अदालत में सुनवाई जारी है।
समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में शाहरुख खान और गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेमोरियल बिल्डिंग और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने अदालत से सीरीज पर स्थायी रोक लगाने और 2 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने हर्जाने की रकम टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में दान करने का प्रस्ताव रखा है।
वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का कानूनी पचड़ा नया नहीं है। इससे पहले भी यह सीरीज विवादों में घिर चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तो मुंबई पुलिस को यहां तक सिफारिश कर दी थी कि अभिनेता रणबीर कपूर, सीरीज के मेकर्स और नेटफ्लिक्स के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।
मामला धूम्रपान से जुड़े नियमों के उल्लंघन का है। दरअसल, सीरीज के एक सीन में रणबीर कपूर ई-सिगरेट पीते नजर आते हैं। खास बात यह कि उस दौरान स्क्रीन पर कोई चेतावनी या डिस्क्लेमर तक नहीं दिखाया गया। इसी को आधार बनाकर विनय जोशी नाम के एक शख्स ने आयोग को शिकायत भेजी, जिसके बाद यह बवाल खड़ा हो गया।