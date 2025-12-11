11 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

‘मुस्लिम होकर ऐसे कपड़े…’ रामायण के ‘लक्ष्मण’ की नई बहू का ‘बोल्ड लुक’ देख भड़के फैंस

Krish Pathak Wedding: रामायण के लक्ष्मण की नई बहू के बोल्ड लुक को देखकर फैंस तेजी से प्रतिक्रिया करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें viral हो रही हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 11, 2025

'मुस्लिम होकर ऐसे कपड़े...' रामायण के 'लक्ष्मण' की नई बहू का 'बोल्ड लुक' देख भड़के फैंस

सारा खान और कृष पाठक (सोर्स: x)

Krish Pathak Wedding: रामानंद सागर के ऐतिहासिक सीरियल 'रामायण' में 'लक्ष्मण' का रोल निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर सुनील लहरी इन दिनों अपने बेटे कृष पाठक की शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। बता दें, कृष ने हाल ही में टीवी एक्ट्रेस सारा खान के साथ शादी के बंधन में बंधे हैं। 6 दिसंबर को हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति-रिवाजों से पूरी हुई इस शादी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुए थे। अब इस नवविवाहित जोड़े का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सारा के मॉर्डन बोल्ड लुक को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस की जंग छिड़ गई है।

रामायण के 'लक्ष्मण' की नई बहू का 'बोल्ड लुक' देख भड़के फैंस

इतना ही नहीं, कृष पाठक और सारा खान के इस नए वीडियो में दोनों एक साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं, जिसमें कृष ने सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी है, तो वहीं नई दुल्हन सारा ने नेवी ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप और डार्क ब्लू पैंट कैरी किया हुआ है। इस मॉर्डन और स्टाइलिश लुक में सारा बेहद खूबसूरत लग रही हैं और उनके गले में मंगलसूत्र भी साफ दिखाई दे रहा है। कपल पैपराजी को देखकर खुशी से पोज देते नजर आए हैं।

कृष पाठक और सारा खान

कृष पाठक और सारा खान का ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर यूजर्स के कमेंट्स आने शुरू हो गए है। ज्यादातर लोग सारा के इस मॉर्डन लुक को लेकर अपनी रिएक्शन दे रहे हैं। तो कई यूजर्स ने कमेंट किया है कि "अभी नई-नई शादी हुई है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए।" तो दूसरे यूजर्स ने लिखा 'मुस्लिम होकर भी ऐसे कपड़े' तो कई यूजर्स ने उनकी पिछली कथित 2 शादियों का जिक्र करते हुए उन्हें ट्रोल भी किया।

दरअसल, कृष और सारा के इस वीडियो पर ऐसे कई मिले-जुले कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। जहां एक ओर कुछ लोग इस नए जोड़े को बधाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ यूजर्स सारा के पहनावे और उनके प्राइवेट लाइफ को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। इस पूरे मामले पर फिलहाल कृष या सारा की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है।

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

11 Dec 2025 03:51 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'मुस्लिम होकर ऐसे कपड़े…' रामायण के 'लक्ष्मण' की नई बहू का 'बोल्ड लुक' देख भड़के फैंस

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फिल्म Ikkis की शूटिंग के समय बेहद बीमार थे धर्मेंद्र, समझ नहीं पाते थे डायलॉग्स, डायरेक्टर ने किया खुलासा

Dharmendra was extremely ill during film ikkis shooting director Sriram Raghavan revealed he could not understand dialogues
बॉलीवुड

मुझे न्यूड फोटो भेजी…फेमस सिंगर को मिली भद्दी गालियां और बच्चों को जान से मारने की धमकी

Chinmayi Sripada Morphed Nude Photo viral and received threat call singer share video
बॉलीवुड

बॉबी देओल ने पहनी पिता धर्मेंद्र की पुरानी शर्ट, इमोशनल हुए फैंस

बॉबी देओल ने पहनी पिता धर्मेंद्र की पुरानी शर्ट, इमोशनल हुए फैंस
बॉलीवुड

ऐश्वर्या से तलाक की अफवाहों पर क्या था बेटी आराध्या का रिएक्शन? अभिषेक बच्चन ने किया खुलासा

Abhishek Bachchan big reveal on aishwarya rai separation rumours daughter aaradhya reaction
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ का ये जासूस है टीवी का कॉमेडी किंग, लोगों के दिलों पर किया है राज, अब काट रहा फिल्म में बवाल

Gaurav Gera not recognise in Dhurandhar Transformation from Chutki to undercover spy fans shocked after watching
बॉलीवुड
