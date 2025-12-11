'मुस्लिम होकर ऐसे कपड़े...' रामायण के 'लक्ष्मण' की नई बहू का 'बोल्ड लुक' देख भड़के फैंस

Krish Pathak Wedding: रामानंद सागर के ऐतिहासिक सीरियल 'रामायण' में 'लक्ष्मण' का रोल निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर सुनील लहरी इन दिनों अपने बेटे कृष पाठक की शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। बता दें, कृष ने हाल ही में टीवी एक्ट्रेस सारा खान के साथ शादी के बंधन में बंधे हैं। 6 दिसंबर को हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति-रिवाजों से पूरी हुई इस शादी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुए थे। अब इस नवविवाहित जोड़े का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सारा के मॉर्डन बोल्ड लुक को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस की जंग छिड़ गई है।