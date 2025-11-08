Patrika LogoSwitch to English

टॉलीवुड

साउथ की इस हॉरर फिल्म के आगे Thamma हुई पानी-पानी, आखिर क्यों 18 साल से कम उम्र वालों की एंट्री है बैन

Dies Irae: साउथ की एक नई हॉरर थ्रिलर फिल्म के रिलीज होते ही आयुष्मान खुराना की 'थम्मा' की चमक फीकी पड़ गई है। इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इसे 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बैन कर दिया है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 08, 2025

साउथ की इस हॉरर फिल्म के आगे Thamma हुई पानी-पानी, आखिर क्यों 18 साल से कम उम्र वालों की एंट्री है बैन

फिल्म- थामा और डायस इरा (सोर्स: X @IMDb_in)

Dies Irae: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का जादू छाया हुआ है। फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में ही 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। दरअसल, इसके सस्पेंस, हॉरर और एक्शन की खूब चर्चा हुई। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो सस्पेंस और हॉरर के मामले में 'थामा' को भी टक्कर देती है।

अब हिंदी फिल्म के सिंहासन को हिलाने की दावेदारी मलयालम फिल्म की हॉरर 'डायस इरा' ने पेश की है। सुपरस्टार मोहनलाल के बेटे प्रणव मोहनलाल की इस फिल्म ने कमाई के मामले में धमाकेदार प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया है।

इस हॉरर फिल्म के आगे Thamma हुई पानी-पानी

दरअसल, हॉरर थ्रिलर 'डायस इरा' मलयालम फिल्म सुपरस्टार मोहनलाल के बेटे प्रणव मोहनलाल की फिल्म है। जो 31 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुई थी और अपनी शानदार कहानी के दम पर इसने क्रिटिक्स और ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बनाई थी। इस फिल्म को फैंस से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसका सीधा असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर आ रहा है।

सैकनिल्क के मुताबिक रिलीज के सिर्फ 7 दिन में ही इस हॉरर थ्रिलर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। इसके अलावा, प्रणव मोहनलाल की 'डायस इरा' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी करोड़ों का आंकड़ा पार कर चुका है। बता दें कि फिल्म काफी कम बजट में बनी है और इसके हिसाब से 'डायस इरा' ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही अपनी बजट से दोगुना कमाई कर ली है। इसके कारण ही साउथ की ये हॉरर थ्रिलर फिल्म बॉलीवुड के 'थम्मा' पर भारी पड़ती दिख रही है।

अजीबोगरीब और डरावना

दूसरी ओर, इस फिल्म की कहानी इतनी अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं का अनुभव करता है कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे को इस फिल्म को देखने की शख्त मनाही है। दरअसल, फिल्म की कहानी 'थामा' से बिल्कुल अलग और डरावनी है। इस फिल्म की कहानी कितनी दमदार है, इसका अंदाजा आप इसकी IMDb रेटिंग से लगा सकते है।

फिल्म 'डायस इरा' को आईएमडीबी की तरफ से 7.9/10 की शानदार रेटिंग मिली है, जो एक 'मस्ट वॉच' हॉरर थ्रिलर फिल्म है, तो बनती है। अगर अभी तक आपने इन दोनो फिल्मों को नहीं देखा है तो, इसे आप देख सकते हैं।

फिल्म कुल कलेक्शनरीलीज डेट
थामा (Thamma) India Net Collection 127.9 Cr
Worldwide Collection 177 Cr		21 अक्टूबर
डायस इरा ( Dies Irae)India Net Collection 26.45 Cr
Worldwide Collection 55.25 Cr		31 अक्टूबर

