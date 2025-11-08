साउथ की इस हॉरर फिल्म के आगे Thamma हुई पानी-पानी, आखिर क्यों 18 साल से कम उम्र वालों की एंट्री है बैन

सैकनिल्क के मुताबिक रिलीज के सिर्फ 7 दिन में ही इस हॉरर थ्रिलर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। इसके अलावा, प्रणव मोहनलाल की 'डायस इरा' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी करोड़ों का आंकड़ा पार कर चुका है। बता दें कि फिल्म काफी कम बजट में बनी है और इसके हिसाब से 'डायस इरा' ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही अपनी बजट से दोगुना कमाई कर ली है। इसके कारण ही साउथ की ये हॉरर थ्रिलर फिल्म बॉलीवुड के 'थम्मा' पर भारी पड़ती दिख रही है।