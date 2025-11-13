Patrika LogoSwitch to English

पहले प्लेन क्रैश हादसा, फिर हुआ प्यार… दोस्त की मदद करते-करते दिल दे बैठी थीं जूही चावला

Juhi Chawla Love Story: दोस्ती से शुरू हुई कहानी और फिर प्यार में बदला रिश्ता, जानिए जूही चावला और जय मेहता की ‘अनकही’ लव स्टोरी के बारे में… पढ़िए दिलचस्प किस्सा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 13, 2025

Juhi Chawla-Jay Mehta Love Story

जूही चावला-जय मेहता की ‘अनकही’ लव स्टोरी (इमेज सोर्स: एक्स और IMDb)

Juhi Chawla-Jay Mehta Love Story: बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला सिर्फ अपनी एक्टिंग से नहीं, बल्कि अपने सादगी भरा मुस्कान के लिए भी जानती हैं। पर्दे पर हमेशा हंसती-मुस्कुराती दिखने वाली जूही की रियल लाइफ लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। जूही की जिंदगी और करियर में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ किया।

जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। मॉडलिंग और एक्टिंग में जूही की दिलचस्पी बचपन से ही थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीतकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। मिस इंडिया बनने के बाद उनके पास फिल्मों के ऑफर आने लगे।

जूही चावला और जय मेहता की प्रेम कहानी

साल 1992 की बात है। जूही फिल्म ‘कारोबार’ की शूटिंग में बिजी थीं। फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन की जय मेहता से पुरानी दोस्ती थी। इसी शूटिंग के दौरान राकेश ने जूही और जय की पहली मुलाकात करवाई थी। उस वक्त जय मेहता की पत्नी सुजाता बिड़ला का प्लेन हादसे में निधन हो चुका था। जय उस दर्द से उबर नहीं पाए थे, जब जूही को यह बात पता चली तो उन्होंने उनके प्रति एक खास अपनापन महसूस किया। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती पनपी और फिर प्यार में बदल गई।

बुरी तरह टूट गई थीं जूही

प्यार को रिश्ते में बदलने की अब जरुरत थी। दोनों ने शादी का फैसला किया, तभी किस्मत ने एक और परीक्षा ले ली। जूही की मां का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। जूही बुरी तरह टूट गईं, और उस कठिन समय में जय ने उनका सबसे बड़ा सहारा बनकर साथ दिया। धीरे-धीरे जूही ने खुद को संभाला और वर्ष 1995 में दोनों ने शादी कर ली। आज जूही और जय दो बच्चों बेटी जाह्नवी और बेटे अर्जुन के माता-पिता हैं।

बता दें जूही ने अपने करियर की शुरुआत 1986 में फिल्म 'सल्तनत' से की। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन जूही ने हार नहीं मानी और फिल्मों में मेहनत करती रहीं। उनका असली ब्रेक फिल्म 'कयामत से कयामत तक' में आया। इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान थे। इस फिल्म ने जूही को रातों-रात स्टार बना दिया।

इसके बाद जूही ने कई हिट फिल्में दीं, जिनमें 'प्रतिबंध', 'बोल राधा बोल', 'आईना', 'इश्क', 'हम हैं राही प्यार के' और 'डर' जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी फिल्मों में अक्सर उनकी मुस्कान और चुलबुली अदाओं ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया। जूही ने कॉमिक रोल्स में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। 'मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी', 'दीवाना मस्ताना' और 'यस बॉस' जैसी फिल्मों में उनके कॉमिक टाइमिंग की खूब तारीफ हुई।

