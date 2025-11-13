पहले प्लेन क्रैश हादसा, फिर हुआ प्यार… दोस्त की मदद करते-करते दिल दे बैठी थीं जूही चावला

साल 1992 की बात है। जूही फिल्म ‘कारोबार’ की शूटिंग में बिजी थीं। फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन की जय मेहता से पुरानी दोस्ती थी। इसी शूटिंग के दौरान राकेश ने जूही और जय की पहली मुलाकात करवाई थी। उस वक्त जय मेहता की पत्नी सुजाता बिड़ला का प्लेन हादसे में निधन हो चुका था। जय उस दर्द से उबर नहीं पाए थे, जब जूही को यह बात पता चली तो उन्होंने उनके प्रति एक खास अपनापन महसूस किया। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती पनपी और फिर प्यार में बदल गई।