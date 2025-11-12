Govinda Health Updates: अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, इस बात पर लोगों से की खास अपील

बता दें गोविंदा को तड़के अपने आवास पर कथित तौर पर बेहोश होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। अभिनेता के दोस्त और कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने पहले आईएएनएस को इस अपडेट की पुष्टि की थी। उनके अनुसार, गोविंदा को पहले डॉक्टर से फोन पर परामर्श के बाद दवा दी गई, लेकिन बाद में उन्हें आपातकालीन देखभाल के लिए लगभग 1:00 बजे अस्पताल ले जाया गया।