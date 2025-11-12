Govinda Health Updates: अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, इस बात पर लोगों से की खास अपील

अब कैसी है गोविंदा तबीयत; हॉस्पिटल से मिली छुट्टी (इमेज सोर्स: ANI)
Govinda Health Updates: बॉलीवुड स्टार गोविंदा को अस्पताल से अब छुट्टी दे दी गई है। अब वह पहले से बेहतर दिख रहे हैं। उनकी तबीयत में सुधार नजर आ रहा है। एक्टर ने हॉस्पिटल से बाहर निकले बाहर मौजूद मीडिया से बात की। उन्होंने टी-शर्ट और पैंट के साथ स्टाइलिश चश्मा और ब्लेजर पहना हुआ है।
अभिनेता ने मीडिया को बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने व्यायाम करते समय अपनी क्षमता से ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया था। जिसके बाद उन्हें चक्कर आने लगे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।
उन्होंने अपील करते हुए आगे कहा, "कृपया योग और प्राणायाम करें। योग और प्राणायाम बहुत अच्छे हैं… जब उनसे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से मिलने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि वह स्वस्थ और खुश रहें। मैं उन्हें हर साल देखना चाहता हूं। मैं उनसे प्यार करता हूं। वह बहुत ही बड़े (सम्राट ह्रदय) व्यक्ति हैं।"
बता दें गोविंदा को तड़के अपने आवास पर कथित तौर पर बेहोश होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। अभिनेता के दोस्त और कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने पहले आईएएनएस को इस अपडेट की पुष्टि की थी। उनके अनुसार, गोविंदा को पहले डॉक्टर से फोन पर परामर्श के बाद दवा दी गई, लेकिन बाद में उन्हें आपातकालीन देखभाल के लिए लगभग 1:00 बजे अस्पताल ले जाया गया।
यह दूसरी बार है जब अभिनेता को अस्पताल जाना पड़ा। पिछले साल अक्टूबर में, लाइसेंसी रिवॉल्वर से गलती से पैर में चोट लगने के बाद उन्हें इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेता के घुटने के नीचे चोट लगी थी और गोली को सुरक्षित निकालने के लिए आईसीयू में एक घंटे तक सर्जरी चली थी।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग