मशहूर अभिनेत्री का पोस्ट आया सामने, लिखा- मैं रोई लेकिन ये दुख के आंसू नहीं है…

Abhinay Kinger Dies: फेमस तमिल एक्ट्रेस विजयलक्ष्मी लेटेस्ट पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने दिवंगत अभिनेता अभिनय को एक भावुक श्रद्धांजलि देते हुए कई बड़ी बातें बताई।
एक्ट्रेस के मुताबिक, अभिनय रात भर बैठ के रोज शराब पीते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी कम उम्र में ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं बोल पाई।
बता दें अभिनय किंगर लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे, उन्होंने महज 44 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।
अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा- “मैंने वर्ल्डस्पेस सैटेलाइट रेडियो के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञापन किया। उस समय यह बहुत बड़ी बात थी। मैंने इसे अभिनय के साथ किया था, जो विज्ञापन जगत में नंबर 1 चेहरा थे। यह विज्ञापन एक नवविवाहित तमिल जोड़े के बारे में थी। मैंने और अभिनय ने दिल्ली में एक सर्विस अपार्टमेंट में रहकर चार दिनों तक इसकी शूटिंग की।
मैं एक डरपोक लड़की थी, अजनबियों से डरती थी, शर्मीली थी, और अभी भी दुनिया में अपनी जगह तलाश रही थी। जब क्रू ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए मजबूर किया, जिसे वह ठीक से जानती तक नहीं थीं, तो यह उनके लिए एक बुरा सपने जैसा था।
उन्होंने पोस्ट में बताया कि मैं पहले से ही फिरोज से प्यार करती थी और उसे यह बताने से भी डरती थी कि मैं एक अकेले आदमी के साथ रह रही हूं। इसलिए मैंने नहीं बताया। इसका तनाव झेलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अभिनय… एक दयालु और सज्जन व्यक्ति थे। आपको उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। वह हर फ्रेम में फिट हो जाते थे।
उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान, वह उन्हें हर रात शूटिंग के बाद अकेले बैठकर शराब पीते हुए देखती थीं। मैं कभी-कभी अपने कमरे से बाहर झांकती थी, बस यह देखने के लिए कि क्या वह अभी भी वहां है। वह हमेशा वहीं रहता था, एक बोतल खत्म करता हुआ, विचारों में खोया हुआ। इतने कम उम्र के व्यक्ति को चुपचाप शराब पीते देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
एक सवाल मेरे अंदर कौंध रहा था, जिसे मैंने खुद से न पूछने का वादा किया था। फिर भी मैंने उनसे पूछा - "तुम इतना क्यों पीते हो?" "तुम जवान हो, सफल हो, अच्छा कर रहे हो… यह आदत क्यों?"
तब उसने अपनी जिंदगी, जिम्मेदारियों और अपनी मां के पालन-पोषण, दबाव के बारे में बताया। तब मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस सुनती रही। दो घंटे तक! मैंने उसे तब तक सुना जब तक उसका दिल खाली
नहीं हो गया।
अगले दिन हवाई अड्डे पर, अलविदा कहने का समय आ गया था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा.. 'इससे पहले किसी ने मेरे दर्द को ऐसे नहीं सुना। शुक्रिया विजी। मुझे नहीं पता था कि भगवान ने तुम जैसी लड़कियां बनाई हैं। अगर तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है तो मुझे बताना।' मैं जोर से हंस पड़ी और उसे गले लगा लिया। वह पल आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था।
आखिरकार, उसने कहा, "आज.. जब मैंने सुना कि उसका निधन हो गया है… तो मैं रो पड़ी, लेकिन दुख के आंसू नहीं। मैं उसके लिए अजीब तरह से खुश थी। खुश थी कि उसका संघर्ष खत्म हो गया, कि उसे आखिरकार शांति मिली। मैंने RIP नहीं कहा। मुझे पता था… वह दर्द कम करने के लिए नहीं पी रहा था। वह आजादी का जश्न मना रहा था।"
