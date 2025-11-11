मशहूर अभिनेत्री का पोस्ट आया सामने, लिखा- मैं रोई लेकिन ये दुख के आंसू नहीं है…

अगले दिन हवाई अड्डे पर, अलविदा कहने का समय आ गया था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा.. 'इससे ​​पहले किसी ने मेरे दर्द को ऐसे नहीं सुना। शुक्रिया विजी। मुझे नहीं पता था कि भगवान ने तुम जैसी लड़कियां बनाई हैं। अगर तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है तो मुझे बताना।' मैं जोर से हंस पड़ी और उसे गले लगा लिया। वह पल आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था।