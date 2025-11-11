Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

मशहूर अभिनेत्री का पोस्ट आया सामने, लिखा- मैं रोई लेकिन ये दुख के आंसू नहीं है…

Tamil Actress Vijayalakshmi In Pain: मशहूर अभिनेत्री का लेटेस्ट पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था… पढ़िए पूरी खबर

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 11, 2025

Abhinay kinger Death Tamil Actress Vijayalakshmi in pain

तमिल एक्ट्रेस विजयलक्ष्मी दर्द भरा लेटेस्ट पोस्ट (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Abhinay Kinger Dies: फेमस तमिल एक्ट्रेस विजयलक्ष्मी लेटेस्ट पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने दिवंगत अभिनेता अभिनय को एक भावुक श्रद्धांजलि देते हुए कई बड़ी बातें बताई।

एक्ट्रेस के मुताबिक, अभिनय रात भर बैठ के रोज शराब पीते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी कम उम्र में ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं बोल पाई।
बता दें अभिनय किंगर लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे, उन्होंने महज 44 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।

एक्ट्रेस ने पोस्ट में किये कई खुलासे

अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा- “मैंने वर्ल्डस्पेस सैटेलाइट रेडियो के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञापन किया। उस समय यह बहुत बड़ी बात थी। मैंने इसे अभिनय के साथ किया था, जो विज्ञापन जगत में नंबर 1 चेहरा थे। यह विज्ञापन एक नवविवाहित तमिल जोड़े के बारे में थी। मैंने और अभिनय ने दिल्ली में एक सर्विस अपार्टमेंट में रहकर चार दिनों तक इसकी शूटिंग की।

मैं एक डरपोक लड़की थी, अजनबियों से डरती थी, शर्मीली थी, और अभी भी दुनिया में अपनी जगह तलाश रही थी। जब क्रू ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए मजबूर किया, जिसे वह ठीक से जानती तक नहीं थीं, तो यह उनके लिए एक बुरा सपने जैसा था।

उन्होंने पोस्ट में बताया कि मैं पहले से ही फिरोज से प्यार करती थी और उसे यह बताने से भी डरती थी कि मैं एक अकेले आदमी के साथ रह रही हूं। इसलिए मैंने नहीं बताया। इसका तनाव झेलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अभिनय… एक दयालु और सज्जन व्यक्ति थे। आपको उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। वह हर फ्रेम में फिट हो जाते थे।

शूटिंग के बाद अकेले बैठकर पीते थे शराब

उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान, वह उन्हें हर रात शूटिंग के बाद अकेले बैठकर शराब पीते हुए देखती थीं। मैं कभी-कभी अपने कमरे से बाहर झांकती थी, बस यह देखने के लिए कि क्या वह अभी भी वहां है। वह हमेशा वहीं रहता था, एक बोतल खत्म करता हुआ, विचारों में खोया हुआ। इतने कम उम्र के व्यक्ति को चुपचाप शराब पीते देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।

एक सवाल मेरे अंदर कौंध रहा था, जिसे मैंने खुद से न पूछने का वादा किया था। फिर भी मैंने उनसे पूछा - "तुम इतना क्यों पीते हो?" "तुम जवान हो, सफल हो, अच्छा कर रहे हो… यह आदत क्यों?"

तब उसने अपनी जिंदगी, जिम्मेदारियों और अपनी मां के पालन-पोषण, दबाव के बारे में बताया। तब मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस सुनती रही। दो घंटे तक! मैंने उसे तब तक सुना जब तक उसका दिल खाली
नहीं हो गया।

अगले दिन हवाई अड्डे पर, अलविदा कहने का समय आ गया था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा.. 'इससे ​​पहले किसी ने मेरे दर्द को ऐसे नहीं सुना। शुक्रिया विजी। मुझे नहीं पता था कि भगवान ने तुम जैसी लड़कियां बनाई हैं। अगर तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है तो मुझे बताना।' मैं जोर से हंस पड़ी और उसे गले लगा लिया। वह पल आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था।

मैं खुश थी कि उसका संघर्ष खत्म हो गया

आखिरकार, उसने कहा, "आज.. जब मैंने सुना कि उसका निधन हो गया है… तो मैं रो पड़ी, लेकिन दुख के आंसू नहीं। मैं उसके लिए अजीब तरह से खुश थी। खुश थी कि उसका संघर्ष खत्म हो गया, कि उसे आखिरकार शांति मिली। मैंने RIP नहीं कहा। मुझे पता था… वह दर्द कम करने के लिए नहीं पी रहा था। वह आजादी का जश्न मना रहा था।"

ये भी पढ़ें

वेंटिलेटर पर हैं धर्मेंद्र, सेहत को लेकर हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood News

Published on:

11 Nov 2025 01:55 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / मशहूर अभिनेत्री का पोस्ट आया सामने, लिखा- मैं रोई लेकिन ये दुख के आंसू नहीं है…

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बड़ा खुलासा, संदिग्ध कार को लेकर सामने आई नई जानकारी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Abhinay kinger Dies: फेमस एक्टर की 44 साल की उम्र में मौत, इस गंभीर बीमारी से सूख गया था पूरा शरीर

Thulluvadho Ilamai actor Abhinay Kinger
टॉलीवुड

इंडस्ट्री का वो बादशाह जिसने ‘सोने की थाली’ में खाया खाना, गया जेल और…इस फिल्म में देखें उनकी पूरी कहानी

टॉलीवुड

साउथ की इस हॉरर फिल्म के आगे Thamma हुई पानी-पानी, आखिर क्यों 18 साल से कम उम्र वालों की एंट्री है बैन

साउथ की इस हॉरर फिल्म के आगे Thamma हुई पानी-पानी, आखिर क्यों 18 साल से कम उम्र वालों की एंट्री है बैन
टॉलीवुड

बुरी फंसी मशहूर कलाकार जसना सलीम, मंदिर में रील बनाना पड़ा भारी

FIR Against Jasna Salim
टॉलीवुड

‘मैं उसके लिए गोली खा सकती हूं…’ रश्मिका ने शादी और अपने पार्टनर को लेकर दिया जवाब

रश्मिका मंदाना
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.