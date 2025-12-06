सनी देओल ने बताया था पत्नी पूजा क्यों रहती हैं लाइमलाइट से दूर? खोले थे जिंदगी के बड़े राज

Sunny Deol On Wife Pooja: धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारियां सनी देओल के कंधो पर आ गई हैं। वह अब बड़े बेटे होने के नाते सभी अहम फैसले ले सकते हैं, जहां हर कोई जानता है कि उनके पिता धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी और उनके 6 बच्चे हैं और ज्यादातर को मीडिया जानती हैं और वह अक्सर किसी इवेंट में या पार्टी में दिख भी जाते हैं। बॉबी देओल भी अपनी पत्नी के साथ इवेंट्स में नजर आते हैं, लेकिन सनी देओल कभी अपनी पत्नी पूजा के साथ नहीं दिखते। उनकी पत्नी पूजा लाइमलाइट से बेहद दूर रहती हैं। इसका जवाब खुद सनी देओल ने दिया था…