सनी देओल ने बताया था पत्नी पूजा क्यों रहती हैं लाइमलाइट से दूर? खोले थे जिंदगी के बड़े राज

सनी देओल और पूजा देओल
Sunny Deol On Wife Pooja: धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारियां सनी देओल के कंधो पर आ गई हैं। वह अब बड़े बेटे होने के नाते सभी अहम फैसले ले सकते हैं, जहां हर कोई जानता है कि उनके पिता धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी और उनके 6 बच्चे हैं और ज्यादातर को मीडिया जानती हैं और वह अक्सर किसी इवेंट में या पार्टी में दिख भी जाते हैं। बॉबी देओल भी अपनी पत्नी के साथ इवेंट्स में नजर आते हैं, लेकिन सनी देओल कभी अपनी पत्नी पूजा के साथ नहीं दिखते। उनकी पत्नी पूजा लाइमलाइट से बेहद दूर रहती हैं। इसका जवाब खुद सनी देओल ने दिया था…
2013 में सनी देओल ने 'डेक्कन क्रॉनिकल' को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि आखिर क्यों उनकी पत्नी पूजा लाइमलाइट और कैमरे से दूर रहती हैं ये उनका जानबूझकर लिया गया फैसला है या कुछ और बात है? सनी ने साफ कहा था कि नहीं पूजा को कभी लाइमलाइट से दूर रहने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। वह दूर रहती हैं ये उनका खुद का फैसला है।"
'बॉर्डर' फेम एक्टर से यह भी पूछा गया कि क्या उनके परिवार की महिलाओं, जैसे उनकी मां प्रकाश देओल और उनके भाई बॉबी देओल की पत्नी तान्या देओल को उनके परिवार के पुरुषों ने लाइमलाइट से दूर रहने के लिए कहा था। इस पर सनी ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, "यह सच नहीं है।"
सनी देओल ने जोर देकर कहा, "न तो मेरी मां और न ही मेरी पत्नी को लाइमलाइट से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया था। मेरी पत्नी अपनी मर्जी की मालिक है। उसे हमेशा अपने फैसले खुद लेने की आजादी रही है। पब्लिक में न आना उसका अपना फैसला है।" सनी ने कहा कि न तो उनके पिता धर्मेंद्र और न ही उन्होंने अपने परिवार की महिलाओं को अपने नियमों का पालन करने के लिए कभी मजबूर किया है।
स्क्रीन पर एक जोशीले एक्शन स्टार के रूप में दिखने वाले सनी देओल ने अपनी ऑफ-स्क्रीन पर्सनैलिटी के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था कि वह असल जिंदगी में एक शांत और जिम्मेदार इंसान हैं। सनी ने कहा, "इन सालों में मुझे एहसास हुआ है कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते।"
सनी ने बताया था कि वह बड़े बेटे होने के नाते पूरे परिवार को संभालते हैं। वह अपने भाई बॉबी, कजिन अभय के लिए बड़े भाई और अपने बेटों करण और राजवीर के लिए एक जिम्मेदार पिता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें उन्हें परेशान करती हैं और उन्हें गुस्सा भी आता है, लेकिन उन्होंने शांत रहने की कला सीख ली है। बता दें, सनी देओल और पूजा देओल ने साल 1984 में शादी की थी। उनके बेटे करण ने 2019 में और राजवीर ने 2023 में बॉलीवुड में कदम रखा है, लेकिन बेटों के फिल्मी सफर के बावजूद पूजा लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं।
