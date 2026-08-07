अर्जुन रामपाल, (जन्म 26 नवम्बर 1972) एक भारतीय अभिनेता हैं, जो बॉलीवुड की फ़िल्मों में दिखाई देते हैं, साथ ही वे एक फ़ैशन मॉडल हैं। अर्जुन रामपाल ने पूर्व मिस इंडिया और सुपर मॉडल मेहर जेसिया से शादी की और उनकी दो बेटियां, माहिका, 17 जनवरी 2002 को और माइरा जून 2005 में पैदा हुईं. उनकी पहली फ़िल्म - मोक्ष 2001 में प्रदर्शित हुई, जिसे अशोक मेहता ने निर्देशित किया गया था। बहरहाल, यह फ़िल्म उनकी दूसरी फ़िल्म प्यार, इश्क़ और मोहब्बत के बाद जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने सुनील शेट्टी और आफ़ताब शिवदासानी के साथ काम किया था। हालांकि दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया, पर आलोचकों ने दोनों ही फ़िल्मों में उनके अभिनय की सराहना की. 2002 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फ़िल्म अकादमी से फ़ेस ऑफ़ द इयर पुरस्कार जीता.

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