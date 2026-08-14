Kota: 42 गोवंश को भीलवाड़ा से महाराष्ट्र ले जा रहे 6 तस्कर गिरफ्तार, मिस्त्री के पास आई लग्जरी कार से कर रहे थे एस्कॉर्ट

गोवंश से भरे कंटेनर को एस्कॉर्ट करने के लिए उपयोग में लाई जा रही लग्जरी कार असल में केकड़ी के पुराने कोटा रोड स्थित एक गैराज पर मरम्मत के लिए आई थी। कार मालिक ने मंगलवार को अपनी गाड़ी आरिफ मिस्त्री के गैराज पर खड़ी की थी। कार मालिक की बिना अनुमति के मिस्त्री उस कार को चुराकर गो-तस्करों के साथ एस्कॉर्टिंग में ले गया। जब गाड़ी मालिक बुधवार सुबह गैराज पहुंचा तो ताला बंद मिला और कार गायब थी। मिस्त्री के भी घर नहीं लौटने पर मालिक ने केकड़ी शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिससे इस चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ।