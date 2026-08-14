कोटा में पहली बार ‘OBC महिला’ बनेगी महापौर, BJP-कांग्रेस में जिताऊ दावेदारों की तलाश शुरू

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Kota News: कोटा में शहरी सरकार और ग्रामीण सरकार की कमान आने वाले दिनों में नारी शक्ति के हाथों में रहेगी। पहली बार महापौर और जिला प्रमुख की कुर्सी महिलाएं संभालेंगी। जयपुर में गुरुवार को महापौर और जिला प्रमुख के लिए लॉटरी निकाली गई। इसमें कोटा नगर निगम की महापौर ओबीसी महिला वर्ग के खाते में चली गई, वहीं जिला प्रमुख महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। जिला प्रमुख का पद ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति में अहम होता है। कोटा नगर निगम में पहली महापौर सुमन शृंगी बनी और चौथी महिला ओबीसी वर्ग से महापौर बनने वाली हैं।
महापौर के लिए आरक्षण की स्थिति साफ होते ही भाजपा और कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग से आने वाली महिला कार्यकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी। हालांकि दोनों ही दलों में ओबीसी महिला कार्यकर्ता का बड़ा नाम नहीं है। हालांकि दोनों ही दलों में तीन-चार पूर्व पार्षदों का नाम चर्चा में आ गया है। दोनों ही दलों में महापौर के संभावित चेहरों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा शहर कार्यकारिणी में ओबीसी वर्ग की एक भी महिला पदाधिकारी नहीं है, जबकि कांग्रेस में ओबीसी वर्ग की एक महिला कार्यकर्ता को जगह मिली हुई है।
निगम के नए बोर्ड में कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पार्षदों का दबदबा रहेगा। कुल 100 वार्ड हैं। इसमें से 40 वार्ड दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक संदीप शर्मा और कांग्रेस की जिलाध्यक्ष और विधानसभा प्रत्याशी रही राखी गौतम आते हैं। दोनों ही दलों के दिग्गज नेता भी इस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। दूसरे नम्बर पर कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र का आता है। इसमें 30 वार्ड आते हैं। यहां कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और भाजपा से विधानसभा में प्रत्याशी रहे, अब वह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में 24 वार्ड आते हैं। यहां भाजपा से विधायक कल्पना देवी हैं और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से यहां नईमुद्दीन गुड्डू प्रत्याशी हैं। रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र में 6 वार्ड आते हैं। रामगंजमंडी विधायक और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेन्द्र राजोरिया की प्रतिष्ठा जुड़ी है।
|नाम
|वर्ग
|कार्यकाल
|पार्टी
|सुमन शृंगी
|अनारक्षित वर्ग
|1994-99
|भाजपा
|ईश्वरलाल साहू
|OBC पुरुष
|1999-2004
|भाजपा
|मोहनलाल महावर
|SC पुरुष
|2004-09
|भाजपा
|डाॅ. रत्ना जैन
|अनारक्षित महिला
|2009-14
|कांग्रेस
|महेश विजय
|अनारक्षित पुरुष
|2014-19
|भाजपा
|कोटा उत्तर व दक्षिण निगम
|मंजू मेहरा
|SC महिला
|कांग्रेस
|राजीव अग्रवाल
|अनारक्षित पुरुष
|2020 -2025
|-
देश काे पहली महिला जिला प्रमुख देने वाले कोटा में फिर नारी शक्ति जिला प्रमुख की कुर्सी संभालेगी। कोटा में जिला प्रमुख की सीट महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। वर्ष 1960 में जब देश में पंचायतीराज व्यवस्था लागू हुई थी, तब कोटा की नगेन्द्र बाला पहली जिला प्रमुख बनी थी। अब तक चार महिलाएं जिला प्रमुख रह चुकी हैं। दिग्गज नेता भी जिला प्रमुख रह चुके हैं। इसमें मुख्य नामों में पूर्व मंत्री और कोटा उत्तर के विधायक शांति धारीवाल भी शामिल हैं। जिला परिषद के कुल 25 वार्ड हैं। जिला प्रमुख 25 जिला परिषद सदस्य चुनेंगे।
|नगेन्द्र बाला
|1960-1962
|सत्यपाल त्यागी
|1963-77
|शांति धारीवाल
|1982-85
|पानाचन्द गुप्ता
|1985-88
|हीरालाल मीणा
|1988-91
|गोविन्द सिंह परमार
|1995-2000
|कल्याण सिंह हाडा
|2000-2005
|कमला मीणा
|2005-2010
|विद्याशंकर नन्दवाना
|2010-2014
|रेखा शर्मा
|2014-2014
|मधुकंवर हाड़ा
|2014-2015
|सुरेन्द्र गुर्जर
|2015-2020
|मुकेश मेघवाल
|2023-अब तक
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