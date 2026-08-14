कोटा में पहली बार ‘OBC महिला’ बनेगी महापौर, BJP-कांग्रेस में जिताऊ दावेदारों की तलाश शुरू

निगम के नए बोर्ड में कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पार्षदों का दबदबा रहेगा। कुल 100 वार्ड हैं। इसमें से 40 वार्ड दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक संदीप शर्मा और कांग्रेस की जिलाध्यक्ष और विधानसभा प्रत्याशी रही राखी गौतम आते हैं। दोनों ही दलों के दिग्गज नेता भी इस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। दूसरे नम्बर पर कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र का आता है। इसमें 30 वार्ड आते हैं। यहां कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और भाजपा से विधानसभा में प्रत्याशी रहे, अब वह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में 24 वार्ड आते हैं। यहां भाजपा से विधायक कल्पना देवी हैं और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से यहां नईमुद्दीन गुड्डू प्रत्याशी हैं। रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र में 6 वार्ड आते हैं। रामगंजमंडी विधायक और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेन्द्र राजोरिया की प्रतिष्ठा जुड़ी है।