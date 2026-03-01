‘इससे पहले मैं मर जाता तो अच्छा रहता’, मोनालिसा के गंभीर आरोपों के बीच पिता का भावुक बयान आया सामने

जय सिंह ने कहा, 'चार-चार बच्चे हैं हमारे, उनको छोड़कर कहां जाएंगे यह सब आरोप झूठे हैं। किसी के कहने पर ही कर रही है हमारा परिवार तो ऐसा ही है। हम पूरे परिवार के साथ दो-दो चार-चार महीने के लिए बाहर चले जाते हैं। आपकी भाषा में लव जिहाद बोलते हैं हमारी भाषा में चीटिंग मतलब किसी को फंसा देते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। प्रशासन से भी सपोर्ट मांग रहे हैं, मगर अभी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मिश्रा जी सपोर्ट करते थे लेकिन अब उन पर भी आरोप लग रहे हैं। वो तो बेटी मानता था। बेटी को मैं बोलता हूं ऐसा मत करो, वो तो पिता के समान है। वो तो शूटिंग के दौरान डेढ़ 2 महीने में एक बार आते थे और 10-15 मिनट शूटिंग देखकर क्या सीख रही है देखकर चले जाते थे।'