सुधीर चौधरी ने एकता कपूर से मिलाया हाथ, कर रहे हैं नई पारी की शुरुआत

उन्होंने अपनी आगामी फिल्म 'द टेरर रिपोर्ट' को एक बड़ी, दमदार और रोमांचक अगली कड़ी बताया। यह फिल्म में 1998 से 2025 के बीच भारत में हुए घातक आतंकी हमलों और उससे जुड़ी कहानियों को दिखाया जाएगा। इसके आगे उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य इन कहानियों को ईमानदारी, साहस और सिनेमाई ताकत के साथ हर देशवासी तक पहुंचाना है। इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन की इस नई पारी की शुरुआत करते हुए अपने फैंस से प्यार और समर्थन की भी कामना की।