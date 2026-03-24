फैंस के लिए झटका या खुशखबरी? ‘धुरंधर 3’ पर मुकेश छाबड़ा का बड़ा खुलासा

धुरंधर फ्रेंचाइज को लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म की सफलता में कार्स्टिंग डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। फिल्म के किरदारों हमजा (रणवीर सिंह), जमील जमाली (राकेश बेदी), मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल), रहमान डकैत (अक्षय खन्ना), एसपी असलम (संजय दत्त), उजैर बलोच (दानिश पंडोर), बड़े साहब उर्फ दाऊद (दानिश इकबाल) और अतीफ अहमद (सलीम सिद्दीकी) के लिए कलाकारों का चयन तारीफ के काबिल है। मुकेश छाबड़ा ने न केवल किरदारों को उनके वास्तविक जीवन की प्रेरणाओं से मेल खिलाया, बल्कि फिल्म के सस्पेंस को भी रिलीज तक बरकरार रखा। फिल्म के हर एक कलाकार को उसके अभिनय के लिए सराहना मिल रही है।