24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

फैंस के लिए झटका या खुशखबरी? ‘धुरंधर 3’ पर मुकेश छाबड़ा का बड़ा खुलासा

Dhurandhar 3: कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने ‘धुरंधर 3’ को लेकर चल रही खबरों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि फिलहाल फिल्म के अगले पार्ट को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है। साथ ही उन्होंने फैंस से अपील की कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी पोस्टर और रिलीज डेट से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Mar 24, 2026

Dhurandhar 3

कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने किया धुरंधर 3 पर बड़ा खुलासा। (फोटो सोर्स: IMDb and castingchhabra)

Dhurandhar 3: पिछले साल 5 दिसंबर से बॉक्स ऑफिस पर अगर किसी फिल्म का परचम लहरा रहा है तो वो है आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह अभिनीत धुरंधर और धुरंधर 2। 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की जबरदस्त कहानी भारत में हुई आतंकी हमले, कांधार हाईजैक और जाली नोटों से जुडी कई असल कहानियों से प्रेरित है। इसके साथ ही फिल्म के किरदार भी इस तरह की घटनाओ को अंजाम देने वाले असल जिंदगी के लोगों से मेल खाते हैं। यही वजह है कि दर्शकों को ये फिल्म पसंद आ रही है।

'धुरंधर 2' रिलीज के बाद ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। और इसकी सफलता को देखते हुए सोशल मीडिया पर इसके अगले भाग यानी 'धुरंधर 3' को लेकर अटकलें तेज हो गईं। फैंस यह जानने के लिए बेताब हैं कि क्या जकीरत सिंह रंगी की कहानी आगे बढ़ेगी? मगर फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने अब फैंस की उत्सुकता और इन तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया है।

'धुरंधर 3' को लेकर मुकेश छाबड़ा का बयान (Mukesh Chbara on Dhurandhar 3)

हाल ही में जूम को दिए एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश छाबड़ा ने स्पष्ट किया कि 'धुरंधर 3' को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा, "ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं।" इसके साथ ही मुकेश ने फैंस से अपील भी की है कि वो सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर भरोसा न करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर आने वाले समय में इस फ्रेंचाइजी को लेकर कोई भी अपडेट होगा, तो वो खुद या मेकर्स इसकी जानकारी शेयर करेंगे।

फेक पोस्टर और अफवाहों ने बधाई हलचल

दरअसल, 'धुरंधर 2' की रिलीज के ठीक पहले इंटरनेट पर एक पोस्टर तेजी से वायरल हुआ था। इस पोस्टर में फिल्म का नाम 'धुरंधर: मेहेम' बताया गया था और इसकी रिलीज डेट 4 जून, 2026 का दावा किया गया था। यहां तक कि यह भी कहा जाने लगा था कि यह फिल्म सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से टकराएगी। हालांकि, अब यह साफ हो गया है कि वो पोस्टर पूरी तरह फर्जी था और फिल्म की टीम का उससे कोई लेना-देना नहीं था।

'धुरंधर 2' की कास्टिंग ने उड़ाया गर्दा

धुरंधर फ्रेंचाइज को लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म की सफलता में कार्स्टिंग डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। फिल्म के किरदारों हमजा (रणवीर सिंह), जमील जमाली (राकेश बेदी), मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल), रहमान डकैत (अक्षय खन्ना), एसपी असलम (संजय दत्त), उजैर बलोच (दानिश पंडोर), बड़े साहब उर्फ दाऊद (दानिश इकबाल) और अतीफ अहमद (सलीम सिद्दीकी) के लिए कलाकारों का चयन तारीफ के काबिल है। मुकेश छाबड़ा ने न केवल किरदारों को उनके वास्तविक जीवन की प्रेरणाओं से मेल खिलाया, बल्कि फिल्म के सस्पेंस को भी रिलीज तक बरकरार रखा। फिल्म के हर एक कलाकार को उसके अभिनय के लिए सराहना मिल रही है।

'धुरंधर 2' ने की बजट से ज्यादा कमाई (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 5)

'धुरंधर 2' 19 मार्च, 2026 को रिलीज हुई थी। सैक्निल्क की रिपोर्ट के अनुसार, पांचवें दिन (रात 10:30 बजे) तक 'धुरंधर 2' ने कुल 519.12 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। फिल्म ने पांचवें दिन तकरीबन 65 करोड़ रुपये कमाए। बता दें कि आदित्य धर की इस फिल्म कुल बजट लगभग 300 करोड़ रुपये है और इसने रिलीज के तीसरे दिन ही अपनी लागत वसूल कर ली थी।

ये भी पढ़ें

धुरंधर एक्ट्रेस सौम्या टंडन को आई ‘रहमान डकैत’ की याद, बोलीं- ‘वो बहुत अच्छे थे’
बॉलीवुड
Saumya Tandon Akshaye Khanna

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

रणवीर सिंह

Upcoming Bollywood Movies

Updated on:

24 Mar 2026 02:15 pm

Published on:

24 Mar 2026 02:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फैंस के लिए झटका या खुशखबरी? ‘धुरंधर 3’ पर मुकेश छाबड़ा का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अभिनेत्री अलाया एफ ने करवाई प्लास्टिक सर्जरी? होंठों पर मिले कमेंट पर अब दिया जवाब

Alaya F On Plastic Surgery Remarks
बॉलीवुड

तलाक के 6 साल बाद बादशाह ने पंजाबी सिंगर से गुपचुप रचाई शादी! फेरों और वरमाला की VIDEO आई सामने

Rapper Badshah Marriage with punjabi singer Isha Rikhi 6 Years After Divorce photo and video viral
बॉलीवुड

मोनालिसा को लेकर पिता का बड़ा खुलासा, बोले- मां से हो रही थी बात, फिर अचानक फरमान ने…

Monalisa Father Big Revealed On Farman Khan Said my daughter talks her mother after love jihad
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ से हटा गाना, सिंगर का छलका दर्द, बोले- रणवीर के साथ सब शूट हुआ…

Mujtaba Aziz Naza Dhurandhar 2 Song Removed
बॉलीवुड

न्यूड फोटोशूट पर मिलिंद सोमन का बेबाक बयान, 26 साल छोटी लड़की से शादी पर बोले- वह परेशान…

Milind Soman On Controversial Photoshoot and marriage with ankita age gap said she is effected trolling
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.