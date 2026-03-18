Monalisa Marriage Controversy: महाकुंभ 2025 से वायरल हुईं मोनालिसा ने बीती 11 मार्च को अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी कर ली थी। मंदिर में शादी करने से पहले कपल ने रजिस्टर मैरिज की और फिर केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पूवर इलाके में अरुमानूर श्री नैनार देवा मंदिर में हिन्दू रीति-रिवाजों से सात फेरे लिए। पेरेंट्स के खिलाफ जाकर मुस्लिम शादी के बाद से ही मोनालिसा एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहीं हैं। वहीं, शादी को लेकर मोनालिसा के परिवार वालों का हाल बेहाल है। मोनालिसा की फैमिली के साथ उन्हें पिक्चर में काम देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इसे लव जिहाद का मामला बता दिया। अब डायरेक्टर और पेरेंट्स ने फरमान खान के खिलाफ लव जिहाद की शिकायत दर्ज कराई है।