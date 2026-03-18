सच लिखने में क्या डर?…सारा अली खान पर कंगना रनौत ने कसा तंज, केदारनाथ मंदिर जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद

इस पूरे मामले पर अभी तक सारा अली खान की ओर से कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब सारा का नाम इस तरह के मुद्दों में आया हो। सारा इससे पहले भी कई बार केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर चुकी हैं और सोशल मीडिया पर वहां की तस्वीरें साझा करती रही हैं। उन्होंने कई बार यह भी कहा है कि उन्हें वहां जाकर शांति का अनुभव होता है।