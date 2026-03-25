25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान ‘धुरंधर 2’ देखकर एक शख्स ने बचाए 1,200 रुपये

Dhurandhar 2 Craze: वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान एक शख्स माधव ने X पर बताया कि यात्रा अचानक रुकने के कारण उन्होंने होटल में ठहरने के बजाय फिल्म देखने का फैसला किया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Mar 25, 2026

Dhurandhar 2 Craze

'धुरंधर 2' के क्रेज के चलते तीर्थयात्री ने बचाए पैसे। (फोटो सोर्स: @maddiesays3)

Dhurandhar 2 Craze: हाल ही में रिलीज हुई आदित्य धर और रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हर कोई चाहे फिल्म के गाने हों, कहानी हो या फिर फिल्म के किरदार सबकी चर्चा हो रही है। फिल्म की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि कश्मीर तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि, फिल्म का रनटाइम तकरीबन 4 घंटे का है। और इसी समय का एक तीर्थयात्री ने फायदा उठाया और 1200 रुपये बचा लिए। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला।

'धुरंधर 2' के क्रेज के चलते तीर्थयात्री ने बचाए पैसे (Dhurandhar 2 Craze)

वैष्णो देवी की यात्रा पर गए माधव ने X (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी पोस्ट में बताया कि तीर्थस्थल पर पहुंचते ही उन्हें पता चला कि उनकी यात्रा अचानक बीच में रोक दी गई है। और रात में दर्शन संभव न होने के कारण उन्हें रहने की व्यवस्था करनी पड़ती। इसलिए उन्होंने होटल में चंद घंटो के लिए रुकने की बजाए 'धुरंधर 2' देखने का प्लान बना लिया। इसके चलते उन्होंने होटल के 1500 रुपये बचा लिए और मात्र 300 रुपये में फिल्म देख ली।

इसके आगे माधव ने बताया, 'उस इलाके में होटल के कमरे एक रात के लिए लगभग 1,500 रुपये के थे। और इतनी रकम खर्च करने के बजाय मैंने मात्र 300 रुपये में 'धुरंधर 2' का रात का शो बुक करने का फैसला किया। 3 घंटे 49 मिनट की यह फिल्म मेरे लिए रात आराम से गुजारने का जरिया बन गई।' अपनी पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, 'इस तरह से होटल के 1,500 रुपये बच गए, 300 रुपये में फिल्म भी हो गई, 1,200 रुपये बच भी गए।'

इसके बाद उन्होंने अपनी अगली सुबह का प्लान भी शेयर किया। फिल्म खत्म होने के बाद, उनका इरादा सुबह लगभग 3 बजे लाइन में लगकर यात्रा कार्ड लेने और सीधे दर्शन के लिए जाने का था। उन्होंने आगे लिखा, 'अब पहले आराम से फिल्म देखूंगा, फिर सुबह 3 बजे लाइन में लग जाऊंगा, यात्रा कार्ड लूंगा और सीधे दर्शन के लिए निकल जाऊंगा।' इसके साथ ही माधव ने अपनी मूवी टिकट की फोटो भी पोस्ट में शेयर की।

'धुरंधर 2' ने की बजट से ज्यादा कमाई (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 6)

'धुरंधर 2' 19 मार्च, 2026 को रिलीज हुई थी। सैक्निल्क की रिपोर्ट के अनुसार, छठे दिन तक 'धुरंधर 2' की कमाई का आंकड़ा लगभग 1000 करोड़ तक पहुंच गया है। बता दें कि आदित्य धर की इस फिल्म कुल बजट लगभग 300 करोड़ रुपये है और इसने रिलीज के तीसरे दिन ही अपनी लागत वसूल कर ली थी।

ये भी पढ़ें

‘पैसे कमाने के लिए उछाले जाते हैं नाम’, ‘धुरंधर 2’ में आतिफ अहमद के किरदार पर भड़के सपा सांसद
बॉलीवुड
Afzal Ansari Slams Dhurandhar 2

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

25 Mar 2026 12:55 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान ‘धुरंधर 2’ देखकर एक शख्स ने बचाए 1,200 रुपये

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Board 5th 8th Result Live 2026: 5वीं 8वीं का रिजल्ट घोषित, patrika.com पर देखें पल-पल के अपडेट्स

MP Board 5th 8th Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शाहरुख खान ने कर दी ‘धुरंधर 2’ की तारीफ? पोस्ट हो रहा तेजी से वायरल, जानें पूरी सच्चाई

Shahrukh Khan Praised Dhurandhar 2 Find out the truth behind the viral post after film success
बॉलीवुड

शर्म करो ये आदमी… कुमार सानू संग कुनिका की रोमांटिक फोटो हुई वायरल, एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा

Kunickaa Sadanand slams troll over pic with Kumar Sanu
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ के इस सीन में हुआ हादसा, रणवीर सिंह को लगी चोट, को-स्टार बोले- मैं चक्कर खाकर गिर गया…

Dhurandhar 2 Accident Ranveer Singh Injury
बॉलीवुड

20 की सारा को किस करने पर 71 के राकेश बेदी ने तोड़ी चुप्पी, ‘धुरंधर 2’ फेम बोले- वो मेरी बेटी जैसी

Rakesh Bedi On Kissing Sara Arjun Dhurandhar 2
बॉलीवुड

FIR के बाद ‘धुरंधर 2’ के विवादित सीन पर आर माधवन ने मांगी माफी, बोले- सिख समुदाय का हम…

R Madhavan On Dhurandhar 2 Dasam Granth Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.