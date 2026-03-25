वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान ‘धुरंधर 2’ देखकर एक शख्स ने बचाए 1,200 रुपये

Dhurandhar 2 Craze: हाल ही में रिलीज हुई आदित्य धर और रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हर कोई चाहे फिल्म के गाने हों, कहानी हो या फिर फिल्म के किरदार सबकी चर्चा हो रही है। फिल्म की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि कश्मीर तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि, फिल्म का रनटाइम तकरीबन 4 घंटे का है। और इसी समय का एक तीर्थयात्री ने फायदा उठाया और 1200 रुपये बचा लिए। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला।