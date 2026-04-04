‘जेल में मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं’, तिहाड़ से निकलने के 45 दिन बाद राजपाल यादव का खुलासा, फराह खान से कही ये बात

Rajpal Yadav On Jail Days in Tihar (सोर्स- एक्स)
Rajpal Yadav On Jail Days in Tihar: अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले राजपाल यादव इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में हैं। हाल ही में कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान के व्लॉग में पहुंचे राजपाल यादव ने अपनी जिंदगी के उस कठिन दौर के बारे में खुलकर बात की, जब उन्हें जेल में समय बिताना पड़ा था। इस बातचीत के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने अनुभव साझा किए, बल्कि यह भी बताया कि कठिन परिस्थितियों ने उन्हें जीवन का नया नजरिया दिया।
फराह खान जब राजपाल यादव के घर पहुंचीं तो उन्होंने अभिनेता की जमकर तारीफ की और उन्हें इंडस्ट्री का बेहद प्रतिभाशाली और अनुभवी कलाकार बताया। बातचीत के दौरान दोनों के बीच पुरानी फिल्मों और इंडस्ट्री से जुड़े कई किस्सों का भी जिक्र हुआ। इसी दौरान फराह ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें अफसोस है कि अब तक वह राजपाल यादव के साथ किसी फिल्म में काम नहीं कर पाईं।
इस पर राजपाल यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी इच्छा हमेशा से रही है कि वह फराह खान के निर्देशन में काम करें। उन्होंने यह भी बताया कि कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने की चाह हर कलाकार की तरह उनकी भी रही है।
बातचीत के दौरान जब फराह खान ने जेल में बिताए समय के बारे में सवाल किया तो राजपाल यादव ने बेहद शांत अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वहां उन्हें अनुशासन और व्यवस्था के साथ रहना पड़ा और इस अनुभव ने उन्हें जीवन को अलग नजरिए से समझने का मौका दिया।
अभिनेता ने यह भी कहा कि उन्होंने हर परिस्थिति में खुद को ढालना सीख लिया है। उनका मानना है कि जिंदगी में आने वाली चुनौतियां इंसान को मजबूत बनाती हैं और उन्हें भी इस दौर से काफी कुछ सीखने को मिला।
राजपाल यादव ने यह भी बताया कि जब वह कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने उनका साथ दिया। कुछ लोगों ने खुलकर समर्थन किया तो कुछ ने चुपचाप मदद पहुंचाई। अभिनेता ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि यह समर्थन उनके लिए बेहद मायने रखता है।
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सिनेमा ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और अगर कभी उसी सफर में मुश्किलें आईं तो वह उनका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
राजपाल यादव ने अपने करियर के दौरान राम गोपाल वर्मा, प्रियदर्शन जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ काम करने का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि इन निर्देशकों के साथ काम करना उनके करियर के सबसे खास पलों में शामिल रहा है।
वर्कफ्रंट की बात करें तो राजपाल यादव जल्द ही 'भूत बंगला' में नजर आने वाले हैं, जिसमें अक्षय कुमार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा उनकी झोली में 'वेलकम टू द जंगल' और 'हैवान' जैसी फिल्में भी शामिल हैं। दर्शक एक बार फिर उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं।
राजपाल यादव का यह खुलासा बताता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, सकारात्मक सोच और धैर्य से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।
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