‘जेल में मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं’, तिहाड़ से निकलने के 45 दिन बाद राजपाल यादव का खुलासा, फराह खान से कही ये बात

Rajpal Yadav On Jail Days in Tihar: अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले राजपाल यादव इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में हैं। हाल ही में कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान के व्लॉग में पहुंचे राजपाल यादव ने अपनी जिंदगी के उस कठिन दौर के बारे में खुलकर बात की, जब उन्हें जेल में समय बिताना पड़ा था। इस बातचीत के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने अनुभव साझा किए, बल्कि यह भी बताया कि कठिन परिस्थितियों ने उन्हें जीवन का नया नजरिया दिया।