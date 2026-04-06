Pakistan में छाईं ये फिल्में, ‘धुरंधर’ ने भी मारी टॉप 3 में एंट्री, पहले 1 ने मचाया तहलका

तो वहीं दूसरी ओर, रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर पार्ट 1' को पाकिस्तान में पहले बैन किया गया था, लेकिन अब ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज होकर वहां ट्रेंड कर रही है। रणवीर के एक्शन और फिल्म का तड़का दर्शकों को भा रहा है। बता दें, सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की 'बॉर्डर 2' भी पाकिस्तान में पहले से बैन है, लेकिन नेटफ्लिक्स की वजह से ये फिल्म 5वें नंबर पर है। देशभक्ति और जोरदार ड्रामा इसे फेमस बनाए हुए हैं।