रणबीर की रामायण पर रामानंद सागर के बेटे का आया बयान, फिल्म को लेकर कही बड़ी बात

Ramanand Sagar Son On Ranbir Kapoor Ramayana: बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'रामायण' इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में फिल्म में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक सामने आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने उनके लुक की तारीफ की, तो वहीं कई यूजर्स ने इसकी तुलना रामायण से शुरू कर दी। अब इस तुलना पर मशहूर निर्माता-निर्देशक रामानंद सागर के बेटे मोती सागर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।