धुरंधर 2 के वायरल गाने ‘जाइए सजना’ के सिंगर सतिंदर सरताज का बड़ा बयान, आदित्य धर-रणवीर सिंह पर कही ये बात

Satinder Sartaaj On Dhurandhar 2 Jaiye Sajana Song: पंजाबी सूफी संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मशहूर गायक और शायर सतिंदर सरताज इन दिनों अपनी आवाज के जादू से एक बार फिर चर्चा में हैं। उनकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया गीत 'जाइए सजना' फिल्म 'धुरंधर 2' के रिलीज के बाद सोशल मीडिया से लेकर म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स तक छाया हुआ है। हालांकि इस जबरदस्त लोकप्रियता के बावजूद सरताज का कहना है कि उनके लिए केवल बॉलीवुड ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि संगीत उनकी साधना है और वही उनकी असली पहचान है।