‘तीन रातों को सो नहीं पाया’, ‘धुरंधर 2’ के इंटेंस बाथरूम सीन पर ‘पिंडा’ का खुलासा

Dhurandhar 2 Udaybir Sandhu Bathroom Scene: फिल्मों में अक्सर बड़े सितारों की चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन कई बार किसी सपोर्टिंग कलाकार का एक सीन ही पूरी फिल्म की दिशा बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में पिंडा का किरदार निभाने वाले उदयबीर संधू के साथ। इस फिल्म के इंटरवल से पहले आने वाला उनका बाथरूम सीन दर्शकों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।