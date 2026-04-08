जरीन खान के घर में हुईं दो-दो मौतें, सिर्फ मां परवीन ही नहीं बल्कि दिल के करीबी ने भी छोड़ दी दुनिया

Zareen Khan Mother Parveen Khan Death News (सोर्स- एक्स)
Zareen Khan Mother Parveen Khan Death News: बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान के जीवन में एक ही दिन के भीतर दो गहरे व्यक्तिगत जख्मों ने उनके परिवार और प्रशंसकों को भावुक कर दिया है। पहले उनकी वर्षों से साथ रही पालतू बिल्ली ने दुनिया को अलविदा कहा और उसके कुछ ही घंटों बाद उनकी मां परवीन खान का निधन हो गया। इस दोहरे सदमे ने अभिनेत्री को गहरे शोक में डाल दिया है।
बताया जा रहा है कि परवीन खान पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रही थीं और उनका इलाज लगातार जारी था। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ज्यादा खराब हो गई थी। आखिरकार 8 अप्रैल 2026 की सुबह उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि परिवार की ओर से जारी आधिकारिक संदेश के जरिए की गई, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर शोक की लहर फैल गई।
जरीन खान अपनी मां के बेहद करीब मानी जाती थीं। कई मौकों पर उन्होंने इंटरव्यू और सोशल मीडिया के जरिए अपनी मां के साथ खास रिश्ते का जिक्र किया था। यही कारण है कि इस दुखद घटना ने उनके जीवन में गहरा खालीपन छोड़ दिया है।
परिवार की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, परवीन खान का अंतिम संस्कार 8 अप्रैल की सुबह ही किया गया। इस दौरान परिवार के सदस्य, करीबी रिश्तेदार और कुछ फिल्मी हस्तियां मौजूद रहीं। सोशल मीडिया पर भी फैंस लगातार जरीन खान के लिए संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और उनके हौसले के लिए दुआ कर रहे हैं।
दिल को और ज्यादा झकझोर देने वाली बात यह रही कि मां के निधन से ठीक पहले जरीन खान ने अपनी पालतू बिल्ली को भी खो दिया था। उन्होंने देर रात इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस दुखद खबर को साझा करते हुए अपने पालतू साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। यह पालतू जानवर उनके परिवार का हिस्सा जैसा था, इसलिए उसका जाना भी उनके लिए बेहद पीड़ादायक साबित हुआ।
करीबी लोगों का कहना है कि इतने कम समय में दो अपनों को खोना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है और जरीन फिलहाल बेहद भावनात्मक दौर से गुजर रही हैं।
जरीन खान को बॉलीवुड में पहचान सलमान खान के साथ आई फिल्म 'वीर' से मिली थी। अपनी पहली ही फिल्म के बाद उन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई और उनकी तुलना कई बार कैटरीना कैफ से भी की गई। हालांकि समय के साथ उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश जारी रखी।
मां के निधन की खबर सामने आने के बाद से ही फैंस और फिल्म जगत से जुड़े लोग लगातार जरीन खान के लिए संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कई प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मां का जाना जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है और वो इस कठिन समय में अभिनेत्री के साथ खड़े हैं।
फिलहाल जरीन खान की ओर से इस दुखद घटना पर कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह साफ है कि यह समय उनके लिए बेहद कठिन और भावनात्मक है। ऐसे मुश्किल दौर में उनके चाहने वाले उनके लिए शक्ति और धैर्य की कामना कर रहे हैं।
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