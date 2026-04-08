जरीन खान के घर में हुईं दो-दो मौतें, सिर्फ मां परवीन ही नहीं बल्कि दिल के करीबी ने भी छोड़ दी दुनिया

बताया जा रहा है कि परवीन खान पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रही थीं और उनका इलाज लगातार जारी था। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ज्यादा खराब हो गई थी। आखिरकार 8 अप्रैल 2026 की सुबह उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि परिवार की ओर से जारी आधिकारिक संदेश के जरिए की गई, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर शोक की लहर फैल गई।