अल्लू अर्जुन के फैंस पर हुआ पुलिस का लाठीचार्ज, सुरक्षा कारणों के चलते लिया बड़ा एक्शन

Allu Arjun Fans Crowd Hyderabad: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का 44वां जन्मदिन इस बार उनके फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रहा। अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में प्रशंसक जुबली हिल्स स्थित उनके घर के बाहर देर रात से ही इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और हर तरफ चर्चा का विषय बने हुए हैं।