अल्लू अर्जुन के फैंस पर हुआ पुलिस का लाठीचार्ज, सुरक्षा कारणों के चलते लिया बड़ा एक्शन

Allu Arjun Fans Crowd Hyderabad (सोर्स- एक्स)
Allu Arjun Fans Crowd Hyderabad: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का 44वां जन्मदिन इस बार उनके फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रहा। अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में प्रशंसक जुबली हिल्स स्थित उनके घर के बाहर देर रात से ही इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और हर तरफ चर्चा का विषय बने हुए हैं।
अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के मौके पर उनके घर के बाहर प्रशंसकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोग पोस्टर, बैनर और गिफ्ट्स लेकर अपने पसंदीदा अभिनेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। जैसे-जैसे समय बीतता गया, भीड़ का उत्साह और बढ़ता चला गया और स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी।
हालात को संभालने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
फैंस का प्यार देखकर अल्लू अर्जुन भी खुद को रोक नहीं पाए और अपने घर से बाहर निकलकर उन्होंने हाथ हिलाकर और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। कई घंटों से इंतजार कर रहे फैंस के लिए यह पल बेहद खास बन गया।
इतना ही नहीं, कुछ प्रशंसक उनके मशहूर किरदार पुष्पा राज के लुक में भी नजर आए, जिसने माहौल को और भी खास बना दिया। अभिनेता ने फैंस के उत्साह को देखते हुए उनसे नजदीक जाकर मुलाकात भी की और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद जताया।
अल्लू अर्जुन के भाई अल्लू अर्जुन ने भी सोशल मीडिया पर इस खास मौके का एक वीडियो साझा किया, जिसमें उनके घर के बाहर जुटी भारी भीड़ दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि उन्हें हमेशा इसी तरह लोगों का प्यार मिलता रहे।
अल्लू अर्जुन ने निर्देशक सुकुमार की फिल्मों 'पुष्पा द राइज' और 'पुष्पा द रूल' में पुष्पा राज का किरदार निभाकर अपनी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। खासतौर पर ‘पुष्पा 2’ ने दुनियाभर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए उन्हें पैन-इंडिया सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया।
इन फिल्मों की सफलता के बाद अल्लू अर्जुन के करियर में एक नया मोड़ आया और उनकी फैन फॉलोइंग पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है।
जन्मदिन के खास मौके पर निर्देशक एटली ने अल्लू अर्जुन के साथ अपनी नई फिल्म 'राका' का ऐलान भी किया। फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आते ही फैंस के बीच उत्साह और बढ़ गया है।
बताया जा रहा है कि ये फिल्म लंबे समय से निर्देशक के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल रही है। ऐसे में अब दर्शकों को उम्मीद है कि अल्लू अर्जुन एक बार फिर बड़े पर्दे पर कुछ अलग और दमदार लेकर आने वाले हैं।
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