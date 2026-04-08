8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सान्या मल्होत्रा का बॉयफ्रेंड ऋषभ से हुआ ब्रेकअप, एक साल डेट करने के बाद अलग हुई राहें?

Sanya Malhotra Breakup With Rishab Rikhiram Sharma: अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा और बॉयफ्रेंड ऋषभ शर्मा के एक दूसरे से अलग होने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 08, 2026

Sanya Malhotra Breakup With Rishab Rikhiram Sharma

Sanya Malhotra Breakup With Rishab Rikhiram Sharma (सोर्स- एक्स)

Sanya Malhotra Breakup With Rishab Rikhiram Sharma: बॉलीवुड अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा और मशहूर सितार वादक ऋषभ शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दोनों के रिलेशनशिप को लेकर पिछले साल से चल रही चर्चाओं के बीच अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि करीब एक साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। हालांकि इस रिश्ते को लेकर दोनों ने कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर आई नई हलचल ने ब्रेकअप की अटकलों को और तेज कर दिया है।

2025 में शुरू हुई थीं डेटिंग की चर्चाएं

साल 2025 में जब सान्या मल्होत्रा और ऋषभ ऋखीराम शर्मा की साथ बिताए गए कुछ निजी पलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थीं, तभी से दोनों के रिश्ते को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। हालांकि दोनों ने हमेशा अपने निजी जीवन को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखने की कोशिश की और कभी भी खुलकर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया।

इसके बावजूद कई मौकों पर दोनों को एक ही जगह से अलग-अलग निकलते हुए देखा गया, जिससे यह संकेत मिलता रहा कि दोनों अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखना चाहते थे।

इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने से बढ़ीं अटकलें

हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। यही वजह है कि अब उनके अलग होने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। आम तौर पर फिल्मी दुनिया में यह कदम रिश्तों में बदलाव का संकेत माना जाता है, जिससे फैंस के बीच चर्चा और तेज हो गई है।

सूत्रों के अनुसार, ऋषभ ऋखीराम शर्मा की जिंदगी में किसी नए व्यक्ति की एंट्री भी हो चुकी है, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

निजी जिंदगी को हमेशा रखा लाइमलाइट से दूर

सान्या मल्होत्रा उन कलाकारों में से हैं जो अपनी निजी जिंदगी को लेकर बेहद सावधान रहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने कथित रिश्ते को कभी सार्वजनिक मंच पर चर्चा का विषय नहीं बनने दिया। दूसरी ओर, ऋषभ ऋखीराम शर्मा भी अपनी संगीत साधना और कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण निजी जीवन को मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं।

दोनों का यह संतुलित रवैया ही शायद उनकी रिलेशनशिप को लंबे समय तक सार्वजनिक पुष्टि से दूर रखे रहा।

फैंस कर रहे आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

हालांकि अभी तक दोनों की ओर से ब्रेकअप को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया गतिविधियों के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि दोनों अब अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में फैंस को अब दोनों कलाकारों की ओर से किसी स्पष्ट प्रतिक्रिया का इंतजार है।

फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि यह रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है या दोनों ने सिर्फ अपने निजी दायरे को सीमित करने का फैसला लिया है। लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर ने एक बार फिर सान्या और ऋषभ को सुर्खियों में ला दिया है।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर 2’ पर करीना की बात ने आग में डाला घी? जाकिर खान के विवादित बयान के बीच बोलीं- ये आदित्य धर की फिल्म
बॉलीवुड
Kareena Kapoor On Dhurandhar 2 Sparks Controversy

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Apr 2026 05:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सान्या मल्होत्रा का बॉयफ्रेंड ऋषभ से हुआ ब्रेकअप, एक साल डेट करने के बाद अलग हुई राहें?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मेरे पास शब्द ही नहीं’, समय रैना के कमबैक पर मां ने मनाया जश्न, 14 महीने बाद लौटे कॉमेडियन ने फैंस का जताया आभार

Samay Raina Mother Emotional
बॉलीवुड

इस गाने को सुनकर खूब रोया था असली खूंखार डॉन, गीतकार समीर का खुलासा, बोले- 4 बजे मुझे फोन किया

Lyricist Sameer anjaan revealed real Don drink and cry after listening this bollywood song
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ पर करीना की बात ने आग में डाला घी? जाकिर खान के विवादित बयान के बीच बोलीं- ये आदित्य धर की फिल्म

Kareena Kapoor On Dhurandhar 2 Sparks Controversy
बॉलीवुड

धुरंधर 2 के वायरल गाने ‘जाइए सजना’ के सिंगर सतिंदर सरताज का बड़ा बयान, आदित्य धर-रणवीर सिंह पर कही ये बात

Satinder Sartaaj On Dhurandhar 2 Jaiye Sajana Song
बॉलीवुड

जरीन खान के घर में हुईं दो-दो मौतें, सिर्फ मां परवीन ही नहीं बल्कि दिल के करीबी ने भी छोड़ दी दुनिया

Zareen Khan Mother Parveen Khan Death News
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.