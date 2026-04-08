सान्या मल्होत्रा का बॉयफ्रेंड ऋषभ से हुआ ब्रेकअप, एक साल डेट करने के बाद अलग हुई राहें?

Sanya Malhotra Breakup With Rishab Rikhiram Sharma: बॉलीवुड अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा और मशहूर सितार वादक ऋषभ शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दोनों के रिलेशनशिप को लेकर पिछले साल से चल रही चर्चाओं के बीच अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि करीब एक साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। हालांकि इस रिश्ते को लेकर दोनों ने कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर आई नई हलचल ने ब्रेकअप की अटकलों को और तेज कर दिया है।