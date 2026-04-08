सान्या मल्होत्रा का बॉयफ्रेंड ऋषभ से हुआ ब्रेकअप, एक साल डेट करने के बाद अलग हुई राहें?

Sanya Malhotra Breakup With Rishab Rikhiram Sharma (सोर्स- एक्स)
Sanya Malhotra Breakup With Rishab Rikhiram Sharma: बॉलीवुड अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा और मशहूर सितार वादक ऋषभ शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दोनों के रिलेशनशिप को लेकर पिछले साल से चल रही चर्चाओं के बीच अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि करीब एक साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। हालांकि इस रिश्ते को लेकर दोनों ने कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर आई नई हलचल ने ब्रेकअप की अटकलों को और तेज कर दिया है।
साल 2025 में जब सान्या मल्होत्रा और ऋषभ ऋखीराम शर्मा की साथ बिताए गए कुछ निजी पलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थीं, तभी से दोनों के रिश्ते को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। हालांकि दोनों ने हमेशा अपने निजी जीवन को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखने की कोशिश की और कभी भी खुलकर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया।
इसके बावजूद कई मौकों पर दोनों को एक ही जगह से अलग-अलग निकलते हुए देखा गया, जिससे यह संकेत मिलता रहा कि दोनों अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखना चाहते थे।
हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। यही वजह है कि अब उनके अलग होने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। आम तौर पर फिल्मी दुनिया में यह कदम रिश्तों में बदलाव का संकेत माना जाता है, जिससे फैंस के बीच चर्चा और तेज हो गई है।
सूत्रों के अनुसार, ऋषभ ऋखीराम शर्मा की जिंदगी में किसी नए व्यक्ति की एंट्री भी हो चुकी है, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
सान्या मल्होत्रा उन कलाकारों में से हैं जो अपनी निजी जिंदगी को लेकर बेहद सावधान रहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने कथित रिश्ते को कभी सार्वजनिक मंच पर चर्चा का विषय नहीं बनने दिया। दूसरी ओर, ऋषभ ऋखीराम शर्मा भी अपनी संगीत साधना और कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण निजी जीवन को मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं।
दोनों का यह संतुलित रवैया ही शायद उनकी रिलेशनशिप को लंबे समय तक सार्वजनिक पुष्टि से दूर रखे रहा।
हालांकि अभी तक दोनों की ओर से ब्रेकअप को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया गतिविधियों के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि दोनों अब अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में फैंस को अब दोनों कलाकारों की ओर से किसी स्पष्ट प्रतिक्रिया का इंतजार है।
फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि यह रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है या दोनों ने सिर्फ अपने निजी दायरे को सीमित करने का फैसला लिया है। लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर ने एक बार फिर सान्या और ऋषभ को सुर्खियों में ला दिया है।
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