Hema Malini Birthday Special: महाकुंभ, विनेश फोगाट और वृंदावन की विधवाएं, जब विवादों में आईं हेमा मालिनी

साल 2013 में मुंबई गैंगरेप मामले पर टिप्पणी मांगे जाने के बाद हेमा मालिनी ने कहा था कि महिलाओं पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए पुलिस और सरकारों को और अधिक कदम उठाने चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने महिलाओं से भी अधिक जिम्मेदार और सतर्क रहने की अपील थी। उन्होंने कहा था, 'शक्ति मिल कंपाउंड जैसी जगहों तक लोगों की पहुंच इतनी आसान नहीं होनी चाहिए कि कोई भी वहां जाकर गलत हरकतें कर सके। यह एक सबक है, लेकिन ऐसा सबक किसी लड़की की इज्जत की कीमत पर नहीं मिलना चाहिए था। महिलाओं को भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें चीजों को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए और कहीं भी नहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि आप मुसीबत में फंस सकती हैं। महाभारत में, द्रौपदी की मदद हमेशा भगवान कृष्ण ने की थी। लेकिन एक समाज के तौर पर हम आध्यात्मिक रूप से उतने विकसित नहीं हैं, इसलिए महिलाओं को यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई उन्हें बचाने के लिए आएगा।"