‘लोग आज भी सवाल करते हैं’, सलमान खान की मां का रोल निभाने पर सोनाली कुलकर्णी ने तोड़ी चुप्पी, तब्बू से है इसका कनेक्शन

'भारत' का हिस्सा बनने के अपने फैसले में तब्बू के प्रति अपनी पसंद की अहम भूमिका का जिक्र करते हुए सोनाली ने कहा, "फिल्म 'भारत' के दौरान कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने सलमान की मां बनने के लिए हां कैसे कह दी? फिल्म में कुछ फ्लैशबैक थे, जिसमें उन्हें एक युवा मां की जरूरत थी। लेकिन इसमें तब्बू के साथ एक ऐसा सीन भी था, जिसने मुझे इस फिल्म के लिए आकर्षित किया। और इसके लिए हम तब्बू को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं! मैं उन्हें इतना पसंद करती हूं कि उन्हें पता है, अगर मैं एक पुरुष होती, तो शायद उनसे शादी कर लेती और वे जहां भी जातीं, मैं उनके पीछे-पीछे जाती। उन्हें यह बात पता है। 'भारत' करने के पीछे यही मेरा खास कारण था, और उस एक छोटे से सीन में तब्बू ने बहुत बेहतरीन काम किया था।"