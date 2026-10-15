आमिर खान की तीसरी शादी पर बोले सलमान खान, कहा- डेटिंग लाइफ पर कुछ नहीं कहूंगा लेकिन खुश हूं

Aamir Khan-Salman Khan (फोटो सोर्स- Instagram/netflix)
Salman Khan On Aamir Khan Third Marriage: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और आमिर खान की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों की निजी जिंदगी और शादी को लेकर भी अक्सर चर्चा होती रहती है। अब करण जौहर के चैट शो ‘कॉफी विद करण 9’ में सलमान खान ने आमिर खान की तीसरी शादी से जुड़े सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान अभिनेता ने अपनी डेटिंग लाइफ और रिश्तों को लेकर भी खुलकर बात की।
‘कॉफी विद करण 9’ के पहले एपिसोड में करण जौहर ने सलमान से शादी को लेकर सवाल किया। बातचीत के दौरान आमिर खान का एक पुराना मजाक भी सामने आया। करण ने बताया कि आमिर ने कभी कहा था कि वह सलमान खान के हाथ-पैर बांधकर उनकी शादी करवा देंगे। वहीं सलमान ने मजाक में कहा था कि वह आमिर के हाथ-पैर इसलिए बांध देंगे, ताकि आमिर दोबारा शादी न कर सकें। दरअसल, आमिर खान ने 2026 में गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी की है। दोनों ने 5 जुलाई 2026 को शादी की थी।
शो में करण जौहर ने सलमान खान के पुराने ‘वर्जिन’ वाले बयान का जिक्र करते हुए उनसे पूछा कि क्या वह आज भी उसी बात पर कायम हैं। इस पर सलमान हंस पड़े और उन्होंने बताया कि उनका वो बयान वास्तव में अपनी निजी जिंदगी पर बात करने से बचने का एक तरीका था।
सलमान ने कहा कि लोग अक्सर किसी न किसी अभिनेत्री के साथ उनका नाम जोड़ देते हैं और कहते हैं कि वह फलां व्यक्ति को डेट कर रहे हैं। लेकिन अभिनेता के मुताबिक, उस समय यह पता नहीं होता कि वह व्यक्ति भविष्य में उनकी जिंदगी का हिस्सा रहेगा भी या नहीं। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है, वह आगे जाकर किसी और से शादी कर ले।
सलमान ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर अपने पिता सलीम खान की सीख भी याद की। उन्होंने बताया कि उनके पिता हमेशा कहते थे कि निजी जिंदगी बेडरूम की तरह है, जबकि पूरी दुनिया लिविंग रूम है। यानी सार्वजनिक जिंदगी में जो कहना हो कहें, लेकिन निजी रिश्तों की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए।
अभिनेता ने यह भी साफ किया कि वह अपनी जिंदगी में रिश्ते न होने के लिए किसी को दोष नहीं देते। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई उनके साथ नहीं रहना चाहता था या उन्हें पार्टनर बनाने से किसी ने रोक दिया। उनके मुताबिक, वह इस मामले में किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।
आमिर खान की तीसरी शादी पर सलमान ने कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की। बल्कि उन्होंने अपने दोस्त के लिए खुशी जाहिर की। दोनों कलाकारों की दोस्ती दशकों पुरानी है और समय-समय पर दोनों एक-दूसरे के साथ मजाक करते भी नजर आए हैं।
सलमान ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि वह भविष्य में बच्चे जरूर चाहते हैं। यानी शादी को लेकर भले ही अभिनेता ने कोई योजना नहीं बताई, लेकिन पिता बनने की इच्छा उन्होंने साफ तौर पर जाहिर की है।
इस तरह ‘कॉफी विद करण 9’ में सलमान खान ने एक तरफ आमिर खान की तीसरी शादी पर खुशी जताई, वहीं दूसरी तरफ अपनी निजी जिंदगी को लेकर यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपने रिश्तों को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाना पसंद नहीं करते।
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