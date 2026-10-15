आमिर खान की तीसरी शादी पर बोले सलमान खान, कहा- डेटिंग लाइफ पर कुछ नहीं कहूंगा लेकिन खुश हूं

‘कॉफी विद करण 9’ के पहले एपिसोड में करण जौहर ने सलमान से शादी को लेकर सवाल किया। बातचीत के दौरान आमिर खान का एक पुराना मजाक भी सामने आया। करण ने बताया कि आमिर ने कभी कहा था कि वह सलमान खान के हाथ-पैर बांधकर उनकी शादी करवा देंगे। वहीं सलमान ने मजाक में कहा था कि वह आमिर के हाथ-पैर इसलिए बांध देंगे, ताकि आमिर दोबारा शादी न कर सकें। दरअसल, आमिर खान ने 2026 में गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी की है। दोनों ने 5 जुलाई 2026 को शादी की थी।