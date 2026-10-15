अजमल कसाब की ‘मटन बिरयानी’ वाली कहानी पर उज्जवल निकम ने तोड़ी चुप्पी, बताया- क्यों बनाई थी झूठी कहानी, फिल्म ‘प्रहार’ में खुलेंगे कई राज

Prahaar - The Ujjwal Nikam Story: 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब से जुड़ी मटन बिरयानी की कहानी एक समय देशभर में सुर्खियों में आ गई थी। कहा गया था कि जेल में कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की थी। हालांकि, अब पूर्व विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने एक बार फिर साफ किया है कि यह दावा सच नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कहानी इसलिए गढ़ी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 26/11 मामले की सुनवाई के दौरान कसाब के प्रति लोगों में सहानुभूति बढ़ रही है।