रोहित शेट्टी ने ‘बिग बॉस 20’ में गैंगस्टर और अपने घर पर गोलीबारी पर की बात, सलमान खान की दी मिसाल

Rohit Shetty On Firing outside his house in Weekend ka Vaar: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के 'वीकेंड का वार' का एपिसोड इस हफ्ते दर्शकों के लिए बेहद खास और चौंकाने वाला रहा। सुपरस्टार सलमान खान की व्यस्तता और काम के कमिटमेंट्स के चलते इस हफ्ते मशहूर फिल्ममेकर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने शो की होस्टिंग की कमान संभाली। शो में आते ही रोहित शेट्टी अपने कड़क और बेबाक अंदाज में नजर आए। उन्होंने घर के कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने के साथ-साथ हाल ही में मुंबई में हुई खौफनाक फायरिंग की घटनाओं का जिक्र किया और एक बड़ा बयान दिया, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।