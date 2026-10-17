‘वो मेरी जिंदगी की बड़ी भूल थी’, टूटी सगाई पर छलका ‘बिग बॉस’ फेम अब्दु रोजिक का दर्द, एक्टिंग डेब्यू पर दी जानकारी

Abdu Rozik On Acting Debut: रियलिटी शो 'बिग बॉस 16' से घर-घर में अपनी एक खास पहचान बनाने वाले ताजिकिस्तानी सिंगर अब्दु रोजिक (Abdu Rozik) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। साल 2024 में अपनी सगाई टूटने के बाद अब अब्दु ने इस पूरे मामले पर खुलकर बात की है। उन्होंने माना है कि अपनी सगाई की खबर को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करना उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती थी। इसके साथ ही, अब्दु जल्द ही हॉरर शॉर्ट फिल्म 'कॉन्ज्यूर: द रील फाइल्स' (Conjure: The Reel Files) के जरिए एक्टिंग की दुनिया में अपना धमाकेदार कदम रखने जा रहे हैं।