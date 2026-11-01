कार एक्सीडेंट में हनी सिंह के भतीजे की मौत, दोस्त की भी गई जान, ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई गाड़ी

बारादरी पुलिस स्टेशन के SHO साहिल चौधरी ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को रविवार सुबह करीब 3 बजे इस दुर्घटना की सूचना मिली थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हादसे के समय नगर निगम के सफाई कर्मचारी फ्लाईओवर पर सफाई का काम कर रहे थे और कचरा उठाने के लिए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को वहीं सड़क पर खड़ा किया गया था। विदित और आरव अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। उनकी फॉक्सवैगन (Volkswagen) कार बीएमसी चौक से बीएसएफ चौक की तरफ जा रही थी, तभी वह अंधेरे में सड़क पर खड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ट्रैक्टर-ट्रॉली से जोरदार तरीके से टकरा गई।