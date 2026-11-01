शिवानी कुमारी का नया वीडियो आया सामने, दिखा टेसू बनवाने के बाद क्या था मार्विन का रिएक्शन, फिर लगाए आरोप

Shivani Kumari share Marvin Video: 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम शिवानी कुमारी (Shivani Kumari) और अमेरिकन इन्फ्लुएंसर मार्विन (Marvin) के बीच का विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ समय पहले शिवानी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह रोती नजर आई थीं, उन्होंने अमेरिकन इंफ्लुएंसर मार्विन आची पर आरोप लगाया था कि वह उन्हें भाई मानती थीं और जो उनके चेहरे पर टेसू बनाया था वो मार्विन से पूछकर ही बनाया था, फिर बाद में मार्विन ने उनके खिलाफ वीडियो क्यों बनाया? अब इसी विवाद के बाद शिवानी ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें टेसू बनवाने के बाद मार्विन काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही शिवानी ने कैप्शन में कई बातें भी लिखी हैं।