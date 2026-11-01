नयनतारा की ‘Mookuthi Amman 2’ में AI के इस्तेमाल पर मचा बवाल, निर्देशक सुंदर सी ने तोड़ी चुप्पी, बताई पूरी सच्चाई!

Nayanthara Upcoming Movie: नयनतारा की फिल्म 'मूकुथी अम्मन 2' (Mookuthi Amman 2) का ट्रेलर रिलीज होते ही इसके विजुअल इफेक्ट्स और CGI को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि फिल्म में CGI की जगह बड़े पैमाने पर AI का यूज किया है। अब फिल्म के निर्देशक सुंदर सी ने इन दावों पर चुप्पी तोड़ते हुए साफ किया है कि फिल्म में AI का इस्तेमाल कितना हुआ है। उनके मुताबिक, फिल्म के करीब 3000 CGI शॉट्स में से सिर्फ 15 में AI का इस्तेमाल किया गया है।