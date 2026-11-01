अचानक स्टेज पर कूदा फैन, चीख पड़ीं पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा, जयपुर के कॉन्सर्ट का वीडियो आया सामने

सुनंदा शर्मा ने खुलासा किया था कि वह लगभग 2 महीने और 17 दिनों तक खुद को पूरी तरह अंधेरे कमरे में आइसोलेट करके रखा था। उस दौरान वह अपने परिवार से भी मुश्किल से बात करती थीं और भूख लगने पर सिर्फ कमरे का दरवाजा खटखटाकर अपनी मां से खाना मांगती थीं। सुनंदा ने बताया था कि उन्होंने कुछ डॉक्टरों और साइकेट्रिस्ट की मदद लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस अकेलेपन और मानसिक दर्द से बाहर निकलना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। लेकिन, जयपुर कॉन्सर्ट की इस नई घटना ने एक बार फिर उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया है।