‘श्रीदेवी जी की याद आ गई’, जाह्नवी कपूर के हैलोवीन लुक पर फैंस ने लुटाया प्यार, ओरी को लेकर भी किए मजेदार कमेंट्स

एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में रणबीर कपूर का जिक्र करते हुए लिखा कि अगर रणबीर इस पोस्ट पर कमेंट कर दें, तो ओरी का रिएक्शन होगा, ''मैं तेरा बाप हूं!'' इस कमेंट के साथ यूजर ने इमोशनल डैमेज वाला मजाक भी किया। जाह्नवी के इस पोस्ट पर जहां फैंस ने उनके लुक और श्रीदेवी को दिए गए ट्रिब्यूट की तारीफ की, वहीं ओरी को लेकर किए गए मजेदार कमेंट्स ने भी लोगों का ध्यान खींचा।